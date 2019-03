Lo bueno, malo, feo y más de la fecha de clásicos en la Liga I-2019

Entre sábado y domingo se jugaron nueve partidos de la Liga I-2019, de la que solo queda pendiente el encuentro entre Millonarios y Santa Fe. Esta fecha 10 revivió los clásicos de antaño y dio lugar a nuevas historias de la Liga.

Como es habitual, en FUTBOLRED le contamos lo que dejó este fin de semana del fútbol colombiano.

Lo bueno:

América terminó con victoria en el clásico vallecaucano: con un triunfo por 0-1 el cuadro escarlata superó al Cali en el estadio Palmaseca. La anotación fue un autogol de Francisco Delorenzi, defensa argentino.

Bucaramanga se sacó la espina del clásico santandereano pasado y con un gol en el último minuto superó a Cúcuta. El resultado le llega bien al leopardo, aunque del partido hay poco para resaltar.

Deportes Tolima mostró su mejor versión y, otra vez con algunas variantes en la nómina, se impuso con una goleada de 1-5 sobre Huila. Varios golazos se vivieron en este partido.

El clásico antioqueño no dejó dudas que es uno de los partidos más esperados en la región y tuvo una gran cantidad de público. Nacional y Medellín empataron 2-2 con goles de gran factura.

Lo malo



El bajo nivel mostrado en el partido entre Once Caldas-Pasto, Jaguares-Alianza, y Bucaramanga-Cúcuta. El fútbol en estos encuentros fue mezquino y pocas acciones destacadas dejaron en una fecha que debería ser histórica siempre.



Rionegro se fue en ventaja a los cinco minutos del partido contra Envigado, pero no pudo soportar estar arriba en el marcador y terminó empatando de visitante. Las águilas están en la última casilla de la tabla y aún no conocen la victoria fuera de su casa. Además terminó con dos expulsados.



El regreso del clásico de la costa no fue lo esperado. En el estadio Sierra Nevada se luchó más de lo que se jugó y aunque hubo goles, en el terreno faltó más lucidez de Unión Magdalena y Junior.

Lo feo



El ingreso de un hincha en el clásico antioqueño en el gol de Nacional es una muestra de la fragilidad de la seguridad en el estadio Atanasio Girardot. El aficionado se acercó a los jugadores del verde y hasta molestó a Hernán Barcos, quien también lo enfrentó.

Lo estadístico

Germán Cano se muestra como uno de los jugadores importantes en la historia de Colombia y ya llegó a 100 goles en el país: 10 con Pereira y 90 con Medellín.



Cuatro equipos están con 20 puntos en la parte alta de la tabla. Millonarios, Cúcuta, América y Junior pelean por el liderato cabeza a cabeza, aunque el azul tiene un partido pendiente contra Santa Fe.



Así está la tabla de posiciones de la Liga



1400 días pasaron desde la última vez que Tolima anotó cinco goles en un mismo partido. La última vez había sido el 17 de mayo de 2015, cuando jugó contra Jaguares.

Lo emotivo



Once Caldas no ha tenido su mejor temporada este 2019 y está en la casilla 14 de la Liga. En rueda de prensa, los jugadores salieron a la rueda de prensa con Hubert Bodhert para mostrar su respaldo al técnico.



Lo curioso

La salida de Camilo Vargas del estadio Palmaseca fue toda una travesía. Escoltado, vestido de policía y en una moto, el arquero dejó el escenario deportivo para llegar rápidamente al aeropuerto y empezar su camino hasta Japón, donde se encontrará con el resto de la Selección Colombia.

Así dejó el estadio el arquero del Cali. Foto: EFE