Así sufrió Medellín la intempestiva ausencia de Andrés Ricaurte

Independiente Medellín empató 2-2 contra Atlético Nacional en la fecha 10 de la Liga I-2019. El conjunto poderoso sumó su tercer partido sin perder y empieza a recuperar las unidades que perdió a inicio de semestre. Larry Angulo, futbolista del medio campo, fue quien reemplazó a Andrés Ricaurte, quien no estuvo por sanción.

Larry Angulo no hizo un mal partido y ayudó a que la ausencia de Ricaurte no se sintiera tanto en la mitad del campo, pues cumplió con la parte y oficio defensivo que en su momento tiene el entonces titular de Medellín.



La zona de volantes no fue precisa para Medellín, que extrañó a su habitual futbolista. Todos estos fueron los balones que perdió el DIM en la mitad del cmapo.

El conjunto poderoso perdió en la mitad del campo. Foto: FUTBOLRED

33 pases buenos, en la parte de la línea defensiva de los volantes, tuvo Angulo. Con un saldo negativo de solo tres que terminaron en pies de los jugadores de Atlético Nacional, uno de ellos terminó en gol.

El futbolista tuvo un buen rendimiento. Foto: FUTBOLRED

Aunque el mediocampista fue sustituido al minuto 70, Angulo respondió en su parte y cumplió con lo que se necesitaba en Medellín, cubrir la zona de Andrés Ricaurte.



El cambio se dio por el marcador abajo, pues el equipo de Octavio Zambrano iba perdiendo por 2-1, aunque 10 minutos después llegó el gol del empate.