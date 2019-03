Con espectáculo y goles, Medellín y Nacional dividieron honores: 2-2

Deportivo Independiente Medellín igualó 2-2 con Atlético Nacional en el clásico antioqueño 299, válido por la décima fecha de la Liga I-2019. En un partido con grandes emociones y con la presencia de ambas hinchadas, rojos y verdes no se sacaron ventajas.



Desde el primer minuto, Atlético Nacional salió a buscar la pelota, mediante al juego directo y ataque por las bandas, especialmente la zona derecha a través de Yerson Candelo y Helibelton Palacios. En cinco minutos, dos ocasiones claras generaron los verdolagas, quienes esta tarde eran los visitantes en el Atanasio.

Medellín respondió por intermedio de Dairon Mosquera, quien se perdió el gol debajo del arco de José Cuadrado, una vez cazó un rebote que había dejado Leonardo Castro.



Con el pasar de los minutos, la visita sostenía la pelota y elaboraba juego sobre el arco rival. Con juego directo y buscando la espalda de los defensas rojos, Hernán Barcos era peligroso, al minuto 15, por poco el argentino marcaba en su primer clásico antioqueño.



Al minuto 19 y tras un remate en el palo de Helibelton Palacios, Pablo Daniel Ceppelini de cabeza descolocó a David González abriendo el marcador en Atlético Nacional.



Tras el gol, Medellín recuperó la pelota e intentaba ser profundo por la banda izquierda. El premio a la insistencia llegó en el tiempo de reposición, cuando Germán Cano aprovechó un tiro de esquina y luego de un golpe de cabeza de Jesús Murillo, con pierna derecha empalmó el goleador para celebrar su séptimo gol en la Liga, el séptimo en los clásicos y el 96 con la camiseta del ‘equipo del pueblo’.



En la etapa complementaria, tanto Nacional como Medellín realizaron variantes, el rojo incluyó a Bryan Castrillón en lugar de Luis Tipton, mientras que los verdes sacaron a Pablo Ceppelini para darle lugar a Aldo Leao Ramírez.



La intensidad y el buen juego era de un verde que consiguió irse en ventaja en el marcador, al minuto 3 cuando Yerson Candelo recibió un pase de Daniel Bocanegra y el extremo vallecaucano punteó la pelota con su pierna izquierda a la salida aparatosa de González.



Un par de minutos más, nuevamente Candelo desbordó por derecha, éste se la sirvió a Hernán Barcos, pero el argentino no definió bien, lo que hubiera sido el tercero para los nacionalistas.



Tras el gol, Medellín volvió a someter a su rival con la pelota, aunque no era profundo en su juego. La ausencia de Andrés Ricaurte le estaba pesando a un equipo que fallaba en ideas ofensivas.



Promediando los 20 minutos del segundo tiempo, Nacional recostó el juego en el arco del local, Sebastián Gómez y Aldo Leao Ramírez, tuvieron un par de opciones para aumentar la ventaja.



Al minuto 33, una falta sobre Germán Cano, derivó en un tiro libre al borde del área, en la que cobró Elvis Perlaza y con pierna derecha, igualó el marcador para el DIM, en un vibrante clásico antioqueño.



En la próxima jornada, Independiente Medellín visita en la frontera al Cúcuta Deportivo en juego adelantado por la fecha 16. Entre tanto, Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali, en juego pendiente de la séptima fecha de la Liga I-2019.



Síntesis



Independiente Medellín 2-2 Atlético Nacional



Independiente Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (7), Héctor Urrego (5), Jesús Murillo (6), Luis Tipton (5), Larry Angulo (5), Dairon Mosquera (5), Diego Arias (6), William Arboleda (5), Leonardo Castro (6); Germán Cano (6).



Cambios: Bryan Castrillón (5) por Luis Tipton (1 ST), Ever Valencia (5) por Larry Angulo (23 ST), William Parra (SC) por Leonardo Castro (45+2 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (6), Daniel Bocanegra (5), Nicolás Hernández (5), Deiver Machado (5); Brayan Rovira (5), Sebastián Gómez (6), Pablo Ceppelini (6); Yerson Candelo (6), Vladimir Hernández (6), Hernán Barcos (6).



Cambios: Aldo Leao Ramírez (5) por Pablo Ceppelini (1 ST), Jean Lucas Rivera (5) por Vladimir Hernández (31 ST),

D.T.: Paulo Autuori.



Goles: Germán Cano (45+1 PT), Elvis Perlaza (33 ST) para Independiente Medellín. Pablo Ceppelini (18 PT), Yerson Candelo (3 ST) en Atlético Nacional.



Amonestados: Leonardo Castro (28 PT), Jesús Murillo (27 ST) para Independiente Medellín. Hernán Barcos (18 PT), Vladimir Hernández (14 ST), Nicolás Hernández (39 ST) en Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Figura: Elvis Perlaza (7).



Árbitro: Bismarks Santiago (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 33.751 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín