Bayron Garcés recorre el camino para ganarse la confianza en el DIM

Si a Bayron Garcés le dijeran en enero de 2020 que hasta octubre iba a jugar 12 partidos con el Deportivo Independiente Medellín, traducido en 459 minutos, con un gol marcado y que había durado casi siete meses sin competir no lo iba a creer

El vallecaucano de 27 años llegaba al poderoso tras una muy buena campaña con Atlético Huila, pero la pandemia y la situación particular que vive el conjunto rojo de Antioquia retrasó su proceso de adaptación. Sin embargo, el jugador al mal tiempo le pone la cara y espera que con el nuevo cuerpo técnico las cosas le salgan mejor tanto a él como al equipo.

"Espero ganarme la confianza del cuerpo técnico, sumar más minutos de juego y aportarle al equipo. En lo personal me siento de la mejor manera, trabajando muy bien. A veces no nos salen las cosas por desespero", indicó Garcés.



Medellín tiene una tripleta de encuentros comenzando este jueves donde no tiene margen de error. Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba son esos desafíos que tienen los rojos para meterse en la pelea.



“Enfrentaremos a equipos que están en media tabla y un poco más abajo que nosotros, pero cuando juegan contra Medellín ellos salen a ganar, quieren mostrarse. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando y tenemos partidos para acercarnos al grupo de los ocho", señaló.



Puntualizando lo que podría plantear el conjunto ‘motilón’ en el Atanasio, Bayron comentó que "Cúcuta tiene una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados, es un equipo muy peligroso en la pelota quieta".



Y por parte del DIM, particularmente en función ofensiva, Garcés dijo que "tenemos que mejorar en el último cuarto de la cancha, nos estamos llenando de ansiedad y eso nos está costando mucho".



Finalmente, el jugador lamentó jugar nuevamente a puerta cerrada, aunque entiende la situación de emergencia que padece la sociedad, para Bayron el aficionado es el otro jugador que extraña para luchar y celebrar."La hinchada por momentos nos ha hecho falta, pero debemos estar conscientes que debemos dar lo mejor por ellos".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8