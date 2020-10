Los más y los menos del Cali en su juego frente a La Equidad por Liga

Un gol en el minuto 46 del segundo tiempo acabó con la angustia del Cali y castigó la poca ambición de La Equidad este miércoles en Palmaseca. Todo lo que había planificado Alexis García iba bien hasta ese momento, pero apareció la capacidad de Carlos Lizarazo en un remate de media distancia para premiar al equipo que hizo más por conseguir los tres puntos, aunque por momentos se vio desordenado.

Con dicho resultado se amplió el invicto del elenco vallecaucano en la Liga, pero es necesario corregir algunos detalles que siguen dejando inquietudes en el funcionamiento ‘azucarero’. Otra vez, el argentino Agustín Palavecino se convirtió en un jugador importante en generación de juego.

Equidad pagó cara su visita a Palmaseca, con dos jugadores lesionados de consideración como Matías Mier y Carlos Peralta.



Aquí están según FUTBOLRED, los detalles que enmarcaron el desarrollo del partido:



Cuatro bajas sustanciales: Las ausencias de los laterales titulares, Juan Camilo Angulo Angulo y Darwin Andrade, así como las de dos extremos habilidosos como Deiber Caicedo y Kevin Velasco se sintieron bastante en el cuadro ‘azucarero’.



Faltó el aporte de los extremos. Si hay un equipo que sabe utilizar el juego por las bandas es el Cali, pero en esta ocasión no contó con Deiber Caicedo ni Kevin Velasco, quienes normalmente hacen amplitud de la cancha para que Ángelo Rodríguez pueda llegar con mejor panorama. El único que lo intentaba era Jhon Vásquez, solo que el buen trabajo del bloque ‘asegurador’ no le permitió lucir como en otras jornadas.



Palavecino lució en medio del desorden: Hubo instantes en que el elenco vallecaucano se desesperó y metió demasiados pelotazos, pero el mediocampista gaucho trató siempre de darle claridad a su conjunto, luchando siempre en medio de un bosque de piernas del cuadro visitante. Inició la acción que terminó en el gol de Lizarazo.



Le faltó profundidad: En un partido de escasas opciones, Cali intentó más, pero de nuevo le faltó profundidad y potencia para superar a un equipo bien parado en dos bloques. Le costó demasiado llegar a verle la cara a Diego Novoa. Sin duda, lo más importante son los tres puntos conseguidos.



La alternativa de la media distancia: El partido estaba enredado por lo que montó La Equidad, con un bosque de piernas en la mitad y en su zona posterior, incluso pintaba para el 0-0, pero apareció Carlos Lizarazo con su majestuosa pierna zurda y superó la resistencia de Diego Novoa, quien había sido fundamental en la intención de los bogotanos de llevarse un punto.



Ángelo Rodríguez sigue en ayuno: No es el mejor momento del atacante sanandresano, que ante La Equidad perdió constantemente con el zaguero Andrés Murillo y cuando lo pasó, el arquero Diego Novoa estuvo presto a conjugar el riesgo. Tuvo dos opciones consecutivas que no pudo concretar en el arco capitalino.



En el complemento ingresó Jesús Arrieta, quien sigue desaprovechando los minutos que le dan en el ataque verdiblanco.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces