'El juego fue controlado por Nacional, pero no me voy feliz': Autuori

Paulo Autuori hizo criticas de la definición de Atlético Nacional y aunque sabe que el verde dominó el juego, también aseguró que tanto la falta que terminó con el gol de Perlaza, como lo ocurrido en Bogotá frente a Millonarios, fueron situaciones ajenas al juego en sí mismo, las cuales se deben mejorar pero no tienen nada que ver con mantener el resultado.



“El juego siempre fue controlado por Nacional no sólo en este partido, ha sido una generalidad, pero sufrimos por los goles, hay que pensar un poco más al momento de definir. A mí no me gustó la primera parte, después que marcamos el gol. En la segunda parte subimos el bloque, marcamos más adelante”, arrancó diciendo el brasilero.



Posteriormente se refirió al gol de Perlaza, que le dio el empate final a Medellín: “son jugadas de pelota detenida, que son importantes y por las que vale la pena felicitar a Perlaza, quien ha marcado un gran gol. Pero no podemos conceder situaciones como estas. Algo a tener en cuenta es que debemos jugar de la misma forma sin importar que vayamos ganando”.



Y como punto en particular, resaltó la presencia de las dos hinchadas en el Atanasio Girardot: “Los partidos se disfrutan con las dos hinchadas y así como se hizo acá. Aplaudo a los hinchas por cómo se comportaron acá. Es de resaltar el hecho de que se pudo realizar un partido con las dos hinchadas”.



Para concluir, cuestionado sobre el manejo de Nacional de la ventaja, dio su punto de vista: “Perder el control del juego es diferente, pero en estos casos (Medellín y Millonarios) sucedieron cosas diferentes, se pierde el balón en una transición y suceden cosas como los goles que nos marcaron. Hoy pasó lo que pasó con Perlaza que es fuerte en la pelota quieta, pero también hay que evitar hacer faltas innecesarias”.