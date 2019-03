Los 8 puntos que se le escaparon a Nacional por no defender la ventaja

Atlético Nacional tendría hoy 19 puntos y estaría peleando en las primeras posiciones de la tabla, de no ser porque siempre que empezó ganando en esta Liga I-2019 dio ventajas y le igualaron. Le ocurrió en los cuatro juegos que empató con goles en lo que va de este semestre contra el Huila, Equidad, Millonarios y ahora Medellín.



Y es que al cuadro verdolaga le cuesta hacer goles y parece no tener reacción cuando le anotan. En los ocho partidos jugados, el cuadro verdolaga solo ha anotado siete tantos. En total ha hecho 33 remates a la portería con una precisión en el remate del 48 por ciento, pero su porcentaje de acierto a gol es de apenas el 10 por ciento. El cuadro verde anota un gol cada 90 minutos.

No administró la ventaja en el clásico

En el clásico de este sábado, en cuanto anotó el primer gol, a los 20 minutos, cedió terreno y el rival tomó la iniciativa al punto de tener cuatro aproximaciones por ninguna del equipo de Autuori, hasta que llegó el empate de Germán Cano.



Nacional se puso en ventaja una vez más en el segundo tiempo y tampoco pudo mantenerla: después del gol de Candelo, en el minuto 48, el equipo de Autuori solo tuvo un remate al arco, con un cabezazo de Aldo Ramírez, mientras que el DIM tuvo cinco aproximaciones al área defendida por Cuadrado, hasta que llegó el gol de tiro libre.



Autuori no reconoció que su equipo no supiera administrar la ventaja: “Eso pasa si uno pierde el control del juego porque el rival tiene construcción y te ahoga”, explicó y añadió que este no fue el caso del Medellín que llegó al gol por una jugada de tiro libre: “En la pelota quieta todo puede pasar. Debemos evitar hacer faltas innecesarias”.





Contra Millonarios también le pasó



En el clásico de la fecha 9 disputado en El Campín, Nacional se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo y Millonarios le igualó a 10 minutos del final, con el gol de Ovelar, que Autuori consideró injusto: “Contra Millonarios jamás hubiéramos sufrido un gol, pero se da una jugada de la que no voy a hablar, porque pierdes un balón en zona prohibida y porque estás posicionado para atacar”, justificó Autuori.

Equidad también le arrebató el triunfo

En la quinta fecha, el 17 de febrero pasado, Hernán Barcos puso en ventaja al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot a los 12 minutos frente a La Equidad, pero el cuadro bogotano le empató a los 47 con gol de Carlos Peralta.

El Huila le empató en el último suspiro

Ocurrió el 10 de febrero, en el Guillermo Plazas Alcid de Neiva. Pablo Ceppellini puso a ganar al Nacional con un penalti convertido en el minuto 72, pero Diego Moreno empató para el Huila en el último minuto del tiempo reglamentario, con lo que cortó una racha de dos victorias seguidas que traía el verde frente al Bucaramanga y Jaguares.