'Se hizo todo lo correcto para poder ganar': Luis Fernando Suárez

El técnico de Junior, Luis Fernando Suárez, aseguró que su equipo hizo todo lo correcto para ganar, sin embargo, se lamentó por lo ocurrido en la jugada del penal, donde un error castiga a un equipo que, según él, había manejado el resultado.

"Le queda a uno la sensación de que se hizo todo lo correcto para poder ganar. El equipo tenía que ser muy táctico y lo hizo bien, creó oportunidades de gol cuando las tenía que generar y manejó el marcador, pero por una situación puntual que se da, lo que se hizo por el partido se perdió. No se pudo ganar y eso es triste", arrancó analizando respecto al partido.



Después, enfatizando respecto a su tristeza aseguró: "No me pone triste como tal el resultado, me pone triste la persona, porque alguien se equivoca y ese alguien es vilipendiado en Barranquilla, mirado de una manera cruel y yo, incluso, soy más cruel al sacarlo, pero si no lo sacábamos podíamos perder porque el muchacho estaba totalmente descompuesto".



Y refiriéndose al resultado del encuentro, puntualizó: "Los resultados son algo en lo que uno siempre busca ganar. No es accidente y por eso nosotros hoy buscamos ganar, hicimos mucho por ganar, pero cuando esto no se da tengo que evaluar para ver qué no funcionó como debía ser".



Y para concluir, cuestionado sobre Unión Magdalena, contestó: "Es un buen equipo, un equipo que hizo las cosas bien y que hoy se estaba jugando una carta importante, creo que hoy hizo las cosas correctamente".