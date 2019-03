“Pudimos hacer el tercer gol, pero no decidimos bien”: Zambrano

Independiente Medellín estuvo dos veces por debajo del marcador y al final empató 2-2 en el clásico antioqueño número 299 contra Atlético Nacional. Mientras para muchos hinchas fue una igualdad con sabor a victoria, para el técnico del ‘poderoso’ Octavio Zambrano el clásico le dejó un sinsabor porque cree que pudieron ganarlo.

“Fue un buen partido, pero me deja la sensación de que pudimos hacer el tercer gol, en las postrimerías del partido. Teníamos la emoción para hacerlo, pero no decidimos bien en el último tercio”, analizó el entrenador ecuatoriano, quien resaltó que hicieron una buena presentación: “Es difícil enfrentar a un equipo como Nacional, pero creo que lo hicimos con aplomo”.



Zambrano escudó la labor de sus defensores Luis Tipton y Dairon Mosquera, quienes se vieron comprometidos en varios momentos del partido. “Ellos salieron con la consigna de atacar nuestro lado izquierdo, porque tanto Mosquera como Tipton no han estado al cien por ciento por diferentes razones”, dijo.



“En defensa de mis jugadores debo decir que ninguno de los dos estaba al cien por ciento: Mosquera venía falto de ritmo por una molestia en su muslo y Tipton no ha jugado desde el partido contra Junior, un largo tiempo, viene sin ritmo”, explicó el entrenador del DIM.



Finalmente, el técnico del cuadro rojo resaltó la fiesta que se vivió en el Atanasio: “Quiero felicitar a las barras: vi una efusiva barra de Nacional, y a la nuestra la vi exigente, punzante, muy importante para nuestro deseo de hacer valer nuestra condición de local”.