Las frases de 'Pecoso' Castro luego de su victoria en el clásico

Fernando ‘Pecoso’ Castro afirmó que el triunfo 0-1 sobre el Cali en el clásico vallecaucano 284 respondió a lo planificado durante la semana, valorando lo hecho por el local, al que calificó como “un buen equipo y de buenos jugadores”, que propició cuatro opciones de gol.

El entrenador manizaleño empezó su disertación así: “El equipo tácticamente cumplió al pie de la palabra lo que habíamos visto, yo tengo dos videos del Deportivo Cali, si tengo dos videos es para poder sacarle ventaja al rival, y de acuerdo a eso planifico el partido. Ambos equipos jugaron bien, el hecho de que hubiéramos ganamos no quiere decir que jugamos mejor, el Cali tuvo una buena actuación, sino que nosotros supimos defender, le quitamos la pelota, lo esperamos en tres cuartos de cancha y siempre le dimos la pelota a los defensores y los esperamos, para que cuando recuperáramos el balón cerca del área o en la mitad de la cancha salíamos inmediatamente a atacarlos; así fueron los 90 minutos, así vinieron las opciones y el gol, producto del trabajo táctico que hizo el equipo, tenía dos videos del Cali y uno lo observé dos veces, o sea que vi en tres ocasiones al Cali, para eso trabajo, en un 70% el equipo fue superior”.



Sobre si el primer tiempo fue más emotivo, de ida y vuelta, ‘Pecoso’ afirmó: “Llover sobre mojado es muy fácil, vuelvo a repetir que ganamos, pero, sinceramente, trabajé en la semana porque creo que el Cali tiene el arquero maduro, pero de resto es un equipo joven, con futuro; el delantero (Dinenno) es el único jugador de ellos de experiencia, de madurez, vi que corríamos y corríamos y lo superábamos, por lo que pensé que había que ir a atacarlo, porque el rival nos daba esa posibilidad, qué tal que me hubiera dedicado a tirar la pelota a la tribuna, nunca hago eso. Me vi dos partidos, y a eso le llamo respeto por el rival. América hoy le ganó a un buen Deportivo Cali, me gustó, tiene buenos jugadores, atacó en un 80%, pero no definió, nosotros las veces que atacamos tuvimos más opciones de gol, ellos propiciaron unas cuatro oportunidades”.

América triunfó en Palmaseca y acabó con la racha de Cali. Foto: CEET/ JUAN PABLO RUEDA

Acerca del ingreso en la titular del Cali de Palavecino y Rodríguez, dijo: “Cómo hago para saber lo que piensa el técnico, él no va a decir su alineación y por eso esperé a ver cómo iba a jugar el Cali, de allí que viera dos videos. Los muchachos saben que hice, vamos a llegar por los costados, con todo respeto ordené atacar por la zona de los laterales, juntar el volante ofensivo y el lateral, cuando uno gana todo se ve muy bonito; salimos a buscar un resultado, gracias a Dios y al grupo, que trabajó supremamente bien, contento porque nos llevamos un triunfo ante mucha gente, no pensé que no fueran a venir tantos hinchas en un clásico tan blanco en la fecha 10, si fuera para entrar a los ocho se llena más el estadio, la gente del Cali no tiene que irse aburrida ni criticar ni darle duro a su equipo, jugó bien, pero encontró un rival que se le paró bien, lo analizó, lo atacó y le ganó el partido”.

Sobre la incertidumbre de la presencia de Jonny Mosquera antes del clásico, Castro señaló: “He salido a jugar de visitante con tres de contención en el medio, pero vi los videos y decidí salir a buscar el partido mano a mano con un 4-2-2-2, porque si juego con tres pierdo un hombre de salida, busqué el partido y ataqué del minuto 1 hasta el minuto 90, después de la guerra todos somos generales, estaba seguro que podía ganar el juego por los laterales, por allí ataqué siempre, este equipo tiene una debilidad y el gol apareció por la izquierda. El equipo sabe que hay que salir a atacar, siempre de local o de visitante, y en ese sentido los laterales son muy importantes”.



También reconoció la actuación destacada de Carlos Bejarano en el pórtico: “Ellos salieron a arrollarnos porque eran locales, empezaron a atacar, ya uno sale y dice varias cosas y el equipo se fue asentando, empezó a manejar, se fue por encima del rival y sin embargo, ellos tuvieron tres opciones de gol, pero Bejarano tuvo una noche positiva, creo que él tiene un 99% del resultado”.



‘Pecoso’, de igual forma pidió que en las huestes verdiblancas no tomaran mal su opinión del rival de patio: “Vine a buscar el resultado, porque había visto al rival, quería atacar, pensé que con el equipo que tenemos y el que con ellos cuentan, que entre otras cosas, espero que no se vaya a enojar conmigo nadie del Cali, en dos o tres veces que dirigí en el Cali, con todo respeto lo digo, he visto mejores equipos del Deportivo Cali, no sé si este es un trabajo que están aceptando todos, porque es un grupo joven, por eso lo supera el América, de pronto no encontró cómo darle la vuelta al partido, aunque tiene buenos jugadores”.



A falta de que termine la décima fecha, América parcialmente es tercero con 20 puntos, los mismos del Cúcuta, que este domingo (8:00 p.m.) visitará al Bucaramanga, y Millonarios, que el 28 de este mes jugará el clásico capitalino contra Santa Fe. El domingo 23 de marzo (6:00 p.m.) el cuadro escarlata recibirá a Jaguares en el Pascual Guerrero, con la ausencia del venezolano Fernando Aristeguieta –máximo artillero del campeonato– que fue convocado por su Selección para los partidos de la Fecha Fifa.



‏Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces