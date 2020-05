Un mes de las denuncias contra Villa: momentos claves y en qué va

Este 27 de mayo se cumple un mes desde que Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, hizo públicas unas imágenes con las que acusó al futbolista de haberla golpeado y otros tipos de maltrato durante los últimos años de su relación sentimental. Desde aquel momento esta historia ha tenido muchos matices y declaraciones públicas que hasta el día de hoy no han permitido que el dictamen judicial absuelva o condene al delantero antioqueño.

Difusión en redes sociales

Aquel 27 de abril, Daniela Cortés publicó en sus redes sociales unas imágenes en las que tenía la cara con sangre y evidentes laceraciones. Ella acusó a Villa de haberlas causado y que además estaba amenazando con hacerle daño a su familia en Colombia, donde estaba la hija de Daniela Cortés.

Villa también le salió el paso a esas declaraciones y en sus redes sociales publicó un video expresando que él no estaba en su hogar, algo que era cierto porque estaba donde Juan Fernando Quintero, quien vivía en el mismo sector que él.

Demandas y defensas

Al siguiente día llegaron las demandas. Daniela acusó a Sebastián ante una fiscal que llegó a su domicilio, tomó testimonio y evidencia de algunas marcas en su cuerpo. Desde aquel día al futbolista se le investiga por lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real con coacción agravada, hecho que lo podría llevar a prisión (puede ser domiciliaria).

Por su parte, el futbolista también presentó una denuncia contra la mujer a quien acusa de haberlo querido extorcionar pidiéndole dinero. Para defenderse dijo que algunas de esas imágenes eran de una relación anterior de ella y en su última declaración expresó que sí hubo marcas porque en algún momento él la sujetó para que ella no la golpeara.

La respuesta de Daniela ante estas acusaciones fueron más fotografías del mismo 27 de abril en las que no se ve cuál era su estado, pero sí que es un día diferente al de las pruebas que aportó Villa.

Otras personas involucradas

En este caso han aparecido relatos de cuatro mujeres. Una supuesta expareja del futbolista también expresó haber sufrido violencia por parte de Villa, pero luego eliminó el video por amenazas. La madre de Daniela Cortés dio detalles de cómo era la relación de ellos dos. Las últimas dos testigos que llegaron al caso son: una amiga de Daniela quien dijo haberla escuchado en varias oportunidades y unos chats de la hermana de la expareja del futbolista. Con esos mensajes se confirmaría que Daniela estuvo embarazada

¿Cómo va el proceso judicial?

Hasta el momento no hay ninguna resolución definitiva, pero Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, ha sido el más mediático expresando que buscarán que caiga el peso de la ley sobre el futbolista, mientras que la mujer dice haberlo perdonado, aunque no desea volver con él.

¿Cómo es la situación de Villa?

El futbolista vive alejado de la mujer y pasó su cumpleaños con otras personas. Por una restricción no puede dejar el país, pero sí está en libertad para moverse, aunque con la cuarentena debe guardar aislamiento. Desde Boca Juniors han anunciado que no tomarán ninguna decisión hasta que no haya un fallo judicial así que cuando el fútbol regrese y decidan contar con él, deberá pedir un permiso especial para jugar.