'Perdí un embarazo': duro relato de Daniela Cortés sobre el caso Villa

Una nueva declaración de Daniela Cortés, se suma a la historia que involucra al futbolista colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, quien en días pasados fue acusado por su exparjea por violencia de género. Villa, en las últimas horas se defendió de las acusaciones a través de sus redes sociales, pidiendo que espera que se sepa toda la verdad lo más pronto posible.

Ahora, según información del diario argentino 'Olé', el canal argentino, Crónica TV, dio a conocer una entrevista que uno de sus periodistas le realizó a Daniela, en la que ella cuenta un duro relato en el que asegura haber perdido un embarazo el año pasado, producto de un nuevo ataque de violencia.

"En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia...Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", afirmó Daniela Cortés, en medio de lágrimas.

En la conversación, la expareja de Villa, asegura que el futbolista es una persona bipolar, pues según ella, el jugador un día se encontraba bien y al otro día se enojaba y empezaba a insultar. La colombiana, declaró que tomó la decisión de hacer pública la denuncia para que su hija no repita su historia: "Le quiero dar un buen ejemplo a mi hija, no quisiera que repitiera mi historia. Él siempre se metía con la niña con amenazas verbales porque sabía que era lo que más quería".

Para finalizar, según informan los medios argentinos, Daniela Cortés, mencionó que tuvo contacto telefónico con Juan Fernando Quintero, después de haber sido víctima de uno de los ataques de Sebastián Villa: "Él se fue de la casa y yo me quedé muy mal, asustada en casa. Estaba asustada por mi familia... Como a la hora, hora y media, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije cómo le voy a abrir, me va a volver a pegar... Entonces Juanfer me dijo 'tranquila, él no te va a volver a tocar. Él está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, abrile que busca el pasaporte y que se vaya. Entonces le abrí, con mucho miedo. Pero sí, efectivamente estaba el primo de Juanfer. Entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando".