Hinchas responden encuesta sobre el actuar de Boca en el caso Villa

Luego de que se diera a conocer la situación en la que Daniela Cortés denuncia públicamente al jugador colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, por supuesta agresión física, acusándolo por violencia de género. El diario Olé de Argentina, a través de su página web realizó una encuesta a los hinchas y a la ciudadanía en la que preguntó sobre cómo debería actual el club Boca Juniors frente a esta situación.

Según información de Olé, la encuesta contó con la participación de 16.318 votantes, quienes en un 59% consideran que Boca no debe tomar ninguna medida en contra de Sebastián Villa, ya que la justicia aún no ha determinado la culpabilidad del colombiano. No obstante, el 85% de ese 59% que voto por la decisión, dictaminó que no justifica ni perdona al jugador, sino que creen que Boca Juniors debería tomar una decisión, después de que la justicia haya dado un veredicto final.

El otro 41% de los participantes, votó por la opción en la cual Boca debería determinar una sanción en relación a Sebastián Villa. El 80%, correspondiente a ese 41 % de la votación, determinó que el club xeneize debería rescindir del contrato del futbolista colombiano mientras la justicia argentina determina la culpabilidad en el caso.

Por ahora, Boca Juniors no ha comunicado ninguna sanción con respecto al caso de Sebastián Villa, pues el club está a la espera de un dictamen final por parte de la justicia argentina, para aplicar la medida correspondiente al jugador.