Las imágenes con las que Daniela espera desmentir fácilmente a Villa

Hace algunos días, en redes sociales se conocieron los videos que presentó Sebastián Villa en su defensa de la denuncia hecha por Daniela Cortés.

Aunque las imágenes no desmentían las agresiones de las que es acusado el jugador colombiano por su expareja, y que aún no han sido comprobadas ni sentenciadas por un juez en Argentina, con estas, según dicen en Argentina, él buscaba señalar que Daniela Cortés no lo dejaba salir de su hogar.

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda 👇 pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Pues fue Daniela Cortés quien habló sobre esta situación y expresó que se sentía indignada por las declaraciones que él había dado ante la justicia.

“Son de discusiones pasadas en las que él me grababa de forma burlesca y humillativa y se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme", dijo Daniela Cortés.

La prueba sería el corte de pelo del jugador, pues allí se nota que está rapado en los costados, como si hace poco hubiera pasado por la barbería.

Semana dio a conocer otras imágenes que sí habrían sido tomadas el 27 de abril, mismo día en el que Daniela Cortés publicó en sus redes sociales las imágenes que destaparon las supuestas agresiones de Villa.

Sebastián Villa empacando sus maletas. Foto: Tomada de Semana TV

En estas fotografías que tienen fecha del 27 d abril se ve al jugador empacando sus maletas. Sin embargo, la prueba más clara estaría en el corte de pelo que él tiene, pues es notable que sí tiene más que en el video mostrado anteriormente y asimismo lo dijo ella en sus declaraciones: “No son del 27 de abril. Se puede ver la diferencia del corte de cabello, que él aparece rapado".

Además, por su vestimenta, de ese mismo día sería el video en el que supuestamente Villa estaba hablando con personas en Medellín con las que amedrentaba a Cortés con su familia, tal como ella lo dijo en sus redes sociales el mismo 27 de abril.