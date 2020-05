Los sentimientos de Daniela por Villa y lo que busca con la demanda

Daniela Cortés declaró una vez más en los medios de comunicación luego de que se dieran a conocer tres videos que habrían sido aportados por la defensa de Sebastián Villa en la denuncia que hay en su contra por violencia de género.

La mujer habló con Crónica Tv sobre sus sentimientos por el futbolista actualmente y respondió a si quiere ver al futbolista colombiano tras las rejas cuando finalice todo este proceso judicial.

Lo que siente por el: “Tengo una serie de sentimientos encontrados. Me da rabia porque al ver la cantidad de cosas que él saca y dice con mentiras, siento mucha rabia. La consciencia le debe estar matando el remordimiento a uno sabiendo que declara con mentiras sabiendo todo lo que en realidad pasó. No sé como puede él vivir tranquilo diciendo todo ese tipo de cosas.

¿Lo quiere ver en la cárcel?: “El abogado debe tomar las medidas pertinentes, pero lo que yo quiero es saber que a mi familia no le va a pasar nada, que pueda salir al balcón o a la calle sin el miedo de que les pase algo. El tema del castigo se lo dejo a la justicia y a Dios.

¿Volvería con él?: “Yo no soy una persona con odio en mi corazón. Estos días le he pedido a Dios que me dé sanidad en el corazón para que yo lo pueda perdonar, pero no para volver sino para sanar ese dolor que causó en mí porque tampoco sería bueno yo vivir con odio y remordimiento. Es mucho daño, pero Dios es el único que da sanación.