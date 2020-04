Habría una segunda víctima: otra expareja acusa a Villa de agresión

Sebastián Villa está en el ojo del huracán, por las acusaciones de Daniela Cortés, su expareja, de agresión física y sicológica. Con fotos y videos impactantes sobre la supuesta agresión, la mujer reveló ser víctima del jugador de Boca Juniors, en épocas en las que hay aislamiento preventivo obligatorio en Argentina, a causa del covid-19.



Este lunes, el mismo jugador apareció en su cuenta de Instagram respondiendo a las acusaciones, explicando que él no está en su casa y negando estas denuncias.



Sin embargo, luego de que Daniela rompió el silencio, otra mujer se atrevió a denunciar antiguos maltratos físicos por parte del atacante colombiano. Se trata de Alexandra Marín, quien asegura haber sostenido una relación con Villa en el pasado, y confesando que la causa de terminar su noviazgo con el jugador fue por



“Nunca hablo por acá (Instagram), pero creo que la ocasión lo amerita. Las personas que me conocen saben que fui novia de Sebastián. Y muy pocos saben por qué le terminé, y fue por maltrato. En algún momento me maltrató (…) Solo quiero decirle a las mujeres que pasen por algo así, que así estemos pasando por una cuarentena, no se queden encerradas esperando a que pase algo peor. Afortunadamente yo terminé la relación a tiempo. No se queden calladas, porque cuando un hombre lo hace una vez, lo va a seguir haciendo”, fueron algunas de las palabras de la exnovia de Sebastián Villa.