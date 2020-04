Colombianos que han sido acusados por supuesta violencia de género

Sebastián Villa fue acusado por su expareja Daniela Cortés de una supuesta agresión física y psicológica. La mujer, en sus redes sociales, publicó videos y fotos de la presunta violencia en la que involucró, según ella, al futbolista de la Selección Colombia y de Boca Juniors.



Por otro lado, hay tristes recuerdos de compatriotas de Villa que también han sido denunciados por, supuestamente, actuar con violencia hacia las mujeres. En ese momento, en la mayoría de los casos, sus parejas.

Futbolistas colombianos involucrado en agresión a mujeres:

Edwin Cardona, Frank Fabra y Wílmar Barrios



En 2018, los tres futbolistas hacían parte de Boca Juniors y enfrentaron un problema por una supuesta agresión a la mujer en un encuentro con un peluquero de Cardona. Según las mujeres, en el encuentro hubo alcohol, agresión física y verbal, y una amenaza con un cuchillo dentro de un ascensor, además de privación ilegal de la libertad, algo que negaron tajantemente los futbolistas.



Jugadores de Santa Fe



En 2017, tras ganar la Superliga contra Medellín, los futbolistas regresaron al hotel a celebrar. Sin embargo, tiempo después se conoció un problema que hubo en ese lugar con unas prostitutas, que denunciaron una supuesta violación. Carlos Mario Arboleda fue el principal acusado del presunto abuso. Las versiones eran de que no se les había pagado a las mujeres y otra de que en la relación sexual llegaron más futbolistas a participar, sin el consentimiento de la mujer. Todo se negó por parte del club y del futbolista santafereño.





Pablo Armero



En el 2016, en Estados Unidos afirmaron que el jugador, quien habría estado bajo los efectos del alcohol, se molestó con la mamá de sus hijos porque ella no quiso tener relaciones sexuales. Su reacción fue, presuntamente, agredirla y cortarle parte de su pelo. ‘Miñia’ fue arrestado por su accionar. Casi un año después, publicaron un video juntos negando la agresión.



Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez



En agosto de 2011, tras la Copa América de ese año y antes de las Eliminatorias a Brasil-2014, el DT colombiano protagonizó un supuesto acto de violencia en el centro de Bogotá. ‘Bolillo’ habría golpeado a una mujer en un bar de la capital y su acto tuvo mucha repercusión a nivel nacional e internacional. A raíz del hecho, fue destituido como orientador de la Tricolor.



Luis Yanes



En mayo de este 2016, el exjugador fue acusado por su exesposa, Ana María Rodríguez, de haberla agredido en su cara, busto y brazos durante un partido en el que participaba un hijo de ambos. La mujer recibió 15 días de incapacidad, según un concepto de Medicina Legal. Sin embargo, la actual pareja del exdelantero desmintió la denuncia: “Él fue a la cancha a ver a su hijo y fue ella la que corrió a buscarlo para insultarlo y agredirlo. Él la detenía con sus brazos y no le pegó. Los hematomas de pronto se los ocasionó en otro sitio para responsabilizarlo a él. Ella es mitómana", cerró.



A inicios de este año, el exfutbolista tenía una orden de captura en su contra por una agresión física. Finalmente, no se confirmó sí fue por la misma acción con su expareja o temas aparte. Fue capturado por la Policía.



Jairo ‘Tigre’ Castillo



El exdelantero fue denunciado en marzo de 2016 por supuestamente agredir a una modelo. Ana María Paredes, quien sostenía una relación con Castillo, dijo que el exjugador la atacó al salir de una discoteca: “Me empezó a agredir en la cara, cuello y el cuerpo, así que me bajé del carro y me fui para mi casa”, aseguró.



Carlos ‘Peto’ Rodríguez



En octubre de 2014, el recordado arquero de Junior fue denunciado y arrestado por agredir a Nancy Chacón Santos, su pareja. Todo comenzó con una discusión entre ambos y terminó con un fuerte golpe en el lado izquierdo de la cabeza de la mujer y una herida abierta en la parte posterior.



Jugadores Once Caldas



En 2012, Luisa Fernanda Oviedo Zea, en ese momento de 18 años, aseguró que, presuntamente, cuatro futbolistas del elenco blanco la violaron. Jéfferson Cuero Castro, John Fredy Pajoy y Carlos Rivas fueron tres de los acusados, mientras que el nombre del cuarto implicado no se reveló.



José Adolfo ‘Trencito’ Valencia



En agosto de 2012, el jugador fue arrestado en Estados Unidos por, supuestamente, tener una fuerte discusión con su novia. No obstante, el propio ‘Trencito’ aclaró después la situación: “Recibí una llamada de mi mamá y me dijo que estaba muy enferma. Eso me puso muy mal. Estaba desesperado. Mi novia me decía que me calmara y yo le decía que no tenía motivos, que todo me estaba saliendo mal. Así que seguramente estaba haciendo algo de ruido y mi vecino llamó a la Policía".



Y agregó: "El problema fue que no hubo una buena comunicación con el policía. Él me hablaba solo inglés, y yo en español. Hubo también falta de tolerancia de las dos partes".



Jorge Bolaño



En abril de 2014, el exvolante fue acusado de pegarle a su esposa, Zolianis Hernández. Según la versión de la Policía de Barranquilla en ese momento, Bolaño y su pareja estaban teniendo una discusión en la vivienda de ambos y se dio la agresión. El propio Jorge, días después del hecho, le confirmó al diario ‘El Heraldo’ que sí existió el altercado, pero negó golpes: “Nos exaltamos un poquito, pero hasta ahí”, manifestó.



Dayro Moreno



En 2013, el actual delantero de la Selección Colombia fue acusado de agredir verbalmente a una mujer. El hecho se registró en Manizales, donde la denunciante afirmó que el tolimense, en ese momento en Once Caldas, la insultó y le gritó algunas groserías. Todo se habría originado porque el jugador pensó que la mujer y su grupo de amigos le estaban tomando fotografías en un bar de la capital caldense, contaban los diarios.