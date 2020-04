Clasificados a Copa si todos tomaran la misma decisión de Argentina

Argentina decidió dar por terminado el torneo y confirmó que no habrá descensos durante dos años. También, la AFA contó que los cupos a torneos internacionales.



Si todos los países de Suramérica se decidieran por lo mismo que hizo Argentina este lunes, ya tendrían definidos las mayorías de sus cupos para torneos internacionales del próximo año, principalmente la Libertadores.

Clasificados a Libertadores:

Argentina:



Boca Juniors



River Plate



Racing



Argentinos Juniors



Quedan dos cupos: campeón del próximo torneo y de la Copa Argentina.



Brasil:



En Brasil no se disputaron partidos. Si no se juega este año, ¿quedarían los mismos que el año pasado? Así fueron los clasificados este año:



Palmeiras



Corinthians



Santos



Internacional



Paranaense



Flamengo



Gremio



Sao Paulo



Colombia:



Atlético Nacional



Quedarían 3 cupos pendientes: campeón de ambos semestres y de la Superliga entre América y Junior.



Chile:



Universidad Católica



Unión La Calera



Curicó Unido



Queda un cupo: campeón de la Copa de Chile 2020.



Ecuador:



Técnico Universitario



Liga de Quito



Quedan dos cupos: finalistas de la Liga 2020.



Uruguay:



Se jugaron solo tres partidos, pero ya estarían Rentistas y Progreso clasificados.



Quedarían dos cupos: finalistas de la Liga 2020.



Bolivia:



The Strongest



Always Ready



Quedarían dos cupos: los dos campeones de los dos torneos de 2020.



Paraguay:



Libertad



Olimpia



Quedarían dos cupos: los dos campeones de los dos torneos de 2020,.



Venezuela:



Zamora



Caracas



Quedarían dos cupos: los dos campeones de los dos torneos de 2020.



Perú:



Alianza Universidad



Ayacucho



Quedan dos cupos: los dos campeones de 2020.

