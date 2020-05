Dejó de lado Europa por México: ex-Tolima pudo llegar al Dortmund

En diálogo con el portal ‘Primer Tiempo’, Christian Marrugo reveló que Borussia Dortmund quiso negociar su contratación, pero junto a Gabriel Camargo, propietario del Deportes Tolima, decidieron dejar de lado dicha posibilidad.

Cuando tenía 27 años, Marrugo brillaba en fútbol colombiano. Sus grandes actuaciones al servicio del ‘Pijao’ no pasaron desapercibidas y clubes del exterior empezaron a preguntar por su pase. Eso sí, su meta en ese momento era salir de Colombia a como diera lugar.



En aquel entonces “fue un momento todo raro”, expresó el volante, porque tenía adelantadas conversaciones con un club mexicano, pero de repente llegó la oferta del balompié europeo. ​“Pachuca llevaba casi un mes buscándome y yo quería salir del país. Camargo me dice que hay una oferta del Borussia Dortmund, pero apenas iban a comenzar a negociar mientras que Pachuca quería poner la plata de una”, señaló.

​

En medio de la situación, Marrugo optó por el camino seguro porque “no me quería queda sin el pan y sin el queso”, por tal motivo terminó firmando con los ‘Tuzos’, desperdiciendo así una posibilidad única.