Luis Fernando Muriel y el presente en Atalanta: quiere ganarle a Duván

Con la vuelta a los entrenamientos en Italia, Atalanta se prepara de la mejor manera para mantener el ritmo de competencia demostrado antes del parón generado por la pandemia del coronavirus. Luis Fernando Muriel es uno de los jugadores que más se esfuerza para ganarse un puesto en el once titular de Gian Piero Gasperini, el colombiano afirmó estar trabajando fuertemente para pelearle el puesto al su compañero y compatriota Duván Zapata.

“El hecho de tener un equipo que por partido te genera 6 o 7 ocasiones claras es muy positivo. Es algo que en otros clubes no me pasaba tanto. El hecho de jugar muchas competiciones no hace tener más espacios a todos. Creo que llevo números importantes para los minutos. Tengo bastante competencia, me ha tocado duro, pero ahí voy. Estoy con ganas de conseguir más, trabajando duro para ver si puedo quitarle el puesto a Duván Zapata”, aseguró el futbolista de 29 años en diálogo con ESPN.



Asimismo, el delantero reconoció la importancia del apoyo de la familia para lograr tener éxito en el fútbol: “El apoyo es fundamental. De pronto con las ganas de que su hijo llegue a jugar el futbol profesional, les meten una presión que es negativa para los jóvenes. El apoyo es fundamental, pero no se debe sobrecargar. En mi casa pasamos momentos complicados, mis papás hacían maromas para conseguirme los guayos. Me quedé sorprendido de que mis papás hubieran hecho todo eso por mí”.

Finalizando, Muriel recordó su llegada a la Selección Colombia de mayores, agradeciendo la labor de José Pékerman: “Después del Mundial Sub-20 junto a James fuimos de los primeros que llegamos a la Selección de mayores, con 20 o 21 años. Eso es algo que siempre voy a agradecer, mantenerme tanto tiempo en la selección. Solo tengo palabras de agradecimiento con Pékerman”.