La nueva declaración de Villa: se defiende y más acusaciones a Daniela

Este viernes fue un nuevo día para Sebastián Villa en el proceso judicial que vive en Argentina. El futbolista colombiano se entrevistó nuevamente con la fiscal que adelanta las investigaciones en el caso de violencia de género del que es acusado por Daniela Cortés.

Al jugador lo vinculan en un caso de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real con coacción agravada", lo que podría terminar con él en prisión, siendo este el dictamen más severo.

Sin embargo, este viernes se conoció que un juez de garantías le permite al colombiano continuar sin restricción alguna, más allá de la cuarentena que vive Argentina por cuenta del coronavirus. No obstante, también se conoció que Villa no puede dejar el país.

Villa tuvo este viernes una declaración vía zoom con la fiscal Verónica Pérez, quien tomó desde el principio el caso. Ella también tiene el caso de extorsión y amenaza que interpuso Sebastián hace algunas semanas contra Daniela.

La reunión virtual, según informó Olé, comenzó cerca de las 4:00 p.m (hora argentina)., aunque estaba pactada a las 2:30 p.m., pero no se pudo cumplir con ese horario por cuestiones administrativas. Por casi dos horas y media, Villa se defendió sin presentar más pruebas, aunque sí amplió lo revelado por él anteriormente.

Dentro de estas declaraciones, según el medio argentino, Sebastián Villa expresó que nunca creyó que Daniela estuviera embarazada porque no era la primera vez que le mentía con respecto a ese tema. Además dijo que las heridas en el rostro de la mujer pueden ser producto de la inyección del botox. Otra de sus declaraciones señaló que los chats no son actuales.

Infobae también publicó que en la declaración de este viernes, el futbolista expresó que “después de cada pelea terminaban teniendo relaciones sexuales" y que por esas situaciones era que ella expresaba que estaba embarazada. Sin embargo, él le pidió que se realizara un examen en un hospital, pero “ella nunca quiso ir" y que “cada vez que se hacía una prueba de orina yo le decía que me la mostrara y ella me decía que ya la había tirado y las veces que me mostró salían negativas".

Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, señaló en los medios argentinos que “si se mantiene esta calificación de coacción agravada yo voy a pedir que vaya a un establecimiento carcelario de la Provincia de Buenos Aires. La pena va de 5 a 10 años de prisión no es excarcelable, le podrían dar arresto domiciliario, pero bajo arresto".

[DENUNCIA A SEBASTIÁN VILLA POR VIOLENCIA DE GÉNERO 🤚] "Si se mantiene la calificación de coacción agravada, voy a pedir que vaya a un establecimiento carcelario", @FernandBurlando, abogado de la denunciante. #HoyNosToca @jdiazok @andretaboada @victoriasnajda pic.twitter.com/H0918Th3XL — Canal de la Ciudad (@CanalCiudadBA) May 22, 2020

Infobae también señaló que Villa manifestó que ella fue quien intentó golpearlo alguna vez y que le dijo “sos un negro feo hijo de pu$%".

“Obviamente me tengo que cubrir, porque me tenía que defender tomándola de los brazos, ella estaba como una loca. Me había tirado una vela; me metió puño en la boca y en la cabeza. Yo me defendí, ahí la agarré de los brazos", sobre uno de esos episodios. Además expresó que él “siempre fui romántico con ella. Contrataba a los chefs para que fueran a nuestra casa y ella tuviera una cena romántica. Yo nunca le haría daño a ella ni a su familia".