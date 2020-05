Bermúdez habla por Boca sobre Villa: 'Ha sido doloroso para todos'

La situación judicial que envuelve a Sebastián Villa es una preocupación para él pero, muy especialmente, para su club, Boca Juniors.

Es claro que se trata de una situación que, con o sin intención, está afectando la imagen de la institución, y ese no es un lujo que nadie quiera permitirse.



Lo reconoce el propio Jorge Bérmúdez, quien esta vez es la voz del Consejo Directivo del club: "Yo personalmente como colombiano voy a separar un poco el tema jugador de fútbol, hablo de la persona. Siempre mi defensa de la imagen de cada uno de estos chicos en nuestro club, como extranjeros y como colombiano que soy, es pedirle el respeto total y absoluto por la institución, por la gente, por el país donde están, y darles unas pautas de vida", dijo, en entrevista con Fox Sports.



Al referirse al jugador detalló: "Lo de VIlla ha sido doloroso para todos. Lo estamos acompañando, estamos pendientes de todo lo que ocurra en el plano judicial. Ojalá ese problema que tiene en lo judicial lo pueda solucionar. Lamentamos totalmente lo ocurrido porque amamos el apoyo que nos da la mujer y que nos dio, por ejemplo, para ganar la elección".



La pelota está ahora en los estrados judiciales y de esa decisión dependerá el futuro: "Queremos que la Justicia determine qué es lo que tiene que seguir haciendo Sebastián, pero lo lamentamos muchísimo porque todavía recuerdo la velocidad de Villa por fuera y lo determinante que fue para el título que acabamos de conseguir. Como club hemos obrado con tranquilidad, con sigilo, pero ahora hay un problema judicial. Se sacó un comunicado en el cual el club fue muy claro en lo que atañe a la institución. Hay que proteger la institución, hay que proteger el sentimiento, y también el buen nombre de un chico que la está pasado mal", concluyó.



Bermúdez entiende que la gravedad de la situación no puede salpicar a Boca y, según se infiere de su declaración, no podrá hacer más que ofrecer su solidaridad, en un futuro que para Villa parece estar lejos de La Bombonera.