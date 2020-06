Sin sonrojarse: Pisano reveló todo sobre su situación con América

Matías Pisano también siente que su camino está a fuera de América, aunque la decisión de continuar aún puede cambiar hasta el 31 de junio, día en el que finaliza su contrato con el equipo escarlata.



En diálogo con Carlos el ‘Petiso’ Arango, el futbolista argentino señaló que todo indica que el club no contará más con sus servicios.

“Me llegó una carta que dice que no van a utilizar la opción de compra y ahí no puedo hacer nada. No elegí irme a otro lado, quiero quedarme, pero no depende de mí, sino del club y de muchos otros factores”, dijo.



Aunque los seguidores de América le dicen constantemente al jugador que se baje el salario, él explicó que las diferencias no son netamente económicas.



“No es el tema del salario, el hincha no sabe, pero todos los clubes ya recibieron dinero de la TV, de los patrocinadores, eso está y con eso pagan los suelos de todos los contratos. América cobró un contrato importante por la Copa Libertadores. Lo que haga con el dinero el club ya se lo deben preguntar a ellos (Tulio y Mauricio) que son los que manejan todo en América. El club tenía una opción de compra conmigo y no la utilizó, aunque yo jugué casi todos los partidos, fuimos campeones. Ahora en junio tiene una opción de compra que ya me avisaron no van a utilizar, entonces yo entiendo que ya quedé libre con el pase en mi mano desde el 30 de junio”, expresó.

Según aclaró, en las conversaciones, que inicialmente tuvo él, pero que luego pasaron a su empresario y abogado Agustín Lorenzetti, Matías Pisano expresó que él hizo su parte, pero no hubo la respuesta esperada.



“No es el tema de bajar o no bajar, es ceder, pero del otro lado te das cuenta que no ceden y no te dan las ganas de decir que bueno que estén peleando por mí. En ningún momento me dijeron que iban a hacer todo por comprarme y entiendo la postura del club. Yo tengo una buena relación con Tulio. Me dicen que no me van a pagar el sueldo y yo lo entiendo sabiendo que recibieron tanto dinero y entiendo porque me pongo en el lugar de ellos. Uno da una propuesta y ellos no la aceptaron. Hay jugadores a los que les deben primas, premios y sin revelar nombres, pero es así”, explicó.

Según indicó, Matías Pisano hizo un acuerdo con América y desde marzo no recibe su salario completo sino solo un porcentaje.



“A mí no me pagaron marzo, abril, mayo, ni junio y sigo en Colombia cumpliendo el contrato que es hasta el 31 de junio. Yo ya me pude haber ido, pero yo cumplo mi contrato. Me pagó un auxilio, que no es el contrato total. Nosotros los jugadores hemos hablado para ayudar al club, dimos una propuesta, pero ellos no la aceptaron. Después de eso el club habló con cada jugador dependiendo su situación. A mí me propusieron que me daban el 30% en marzo, abril, mayo y junio y el restante no me lo pagaban, ahí le pasé todo a mi representante y ellos se encargaron. La decisión estaba en cada jugador, pero yo me dedicó a jugar y lo disfruto”, añadió.



En días pasados, el mismo Tulio Gómez señaló que Matías Pisano tenía un sueldo de 80 millones de pesos y que la propuesta del equipo fue pagarle el 70%, pero él no aceptó. Añadiendo que desde marzo le pagan 15 millones de pesos más seguridad social y parafiscales.