Pelea, con golpe y todo, de Julián Téllez con compañeros de programa

Julián Téllez hizo parte del programa ‘Saque Largo’ de ‘Win Sports’ y compartió con Jorge Bermúdez, Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid, entre otros, con los que no terminó en buenos términos y que, según el exfutbolista, significaron su salida del canal por el ambiente laboral que había.



En días anteriores, Eduardo Luis, narrador, y Juan Felipe Cadavid, periodista, hicieron un ‘Instagram Live’ en el que contaron la anécdota cuando Téllez golpeó a Cadavid en la cara. Ahora, tras esto, el exfutbolista y comentarista deportivo habló en entrevista con Jhon Jairo Miranda (desde el min. 45) sobre el tema y explicó su salida del programa, así como el golpe.

El golpe a Juan Felipe Cadavid cuando eran compañeros de programa...



“Lo que sucedió fue una reacción a una discusión bastante acalorada, discusión que terminó con el que digo yo menos tenía que llevar del bulto (Juan Felipe Cadavid). Porque al final de cuentas yo viví muchas situaciones dentro del programa, en las cuales me tuve que contener. Diversas situaciones que pasaron al aire y fuera, que fueron problemas complejos. Había un ambiente bastante difícil en tema laboral y por eso me retiré. Quise darme un aire. Quise seguir mi camino, porque no me sentía cómodo y tranquilo allá.



Al final de cuentas terminó siendo una discusión bastante acalorada de fútbol; fue fuera del aire. Hubo unos insultos hacia mi parte y yo terminé reaccionando. Una reacción en la que después hablé con Juan Felipe (Cadavid) y le pedí que me disculpara, porque no debió pasar. Realmente eso fue lo que pasó, no fue más, fue una calentura. Yo como jugador de fútbol las viví mucho, en los camerinos pasa y me sucedió en América con dos compañeros, que hoy en día quiero y les tengo gran admiración. En su momento peleamos, pero al otro día seguimos como si nada. Esa situación que pasó la viví en el fútbol varias veces”.



La respuesta sobre ‘el que mereció llevarse el golpe' y sus problemas con Jorge Bermúdez...



“Lo que pasa es que Jorge (Bermúdez) fue bastante ofensivo en ciertas situaciones al aire. Eso era bastante incómodo. Al final de cuentas lo hablé y yo en el programa era quien tenía que controvertir la posición del periodista. Desafortunadamente no es como en otras situaciones que el jugador tiene dos o tres apoyos para sustentar una posición, sino ahí era un jugador contra cinco o cuatro periodistas. El tema a veces se salía de control y era complejo.



Entre los futbolistas estamos acostumbrados a respetarnos entre nosotros y no bajarnos la caña. Aquí qué pasó… Se chocaron dos mundos distintos: el del periodista, que piensa que el futbolista es saca técnicos, vago, ladrón, que no corre… Y a mí, todo ese tipo de expresiones no las tolero. Yo no acepto que la gente hablara así de los jugadores y Jorge (Bermúdez) en muchas ocasiones se refería de formas despectivas a ellos. Recuerdo que con Leonel (Álvarez) decía que era un técnico ‘caserito’. Al ‘Pibe’ Valderrama un día le bajó la caña diciéndole que no había ganado nada. Para mí eso es inaceptable, no entiendo cómo alguien puede tener esas palabras contra dos ídolos e íconos de nuestro fútbol. Son cosas que chocan. Yo le pedí disculpas al ‘Pibe’, porque aunque no lo dije yo, lo dijeron donde trabajaba”.