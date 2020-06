¡Despedido! No más Balotelli en Brescia por su reiterada indisciplina

Es una historia de nunca acabar. La indisciplina le ha costado a Mario Boletelli la oportunidad de figurar en el fútbol italiano y poder regresar así a la élite del fútbol mundial. Tras diez meses en Brescia, las directivas han decidido despedir al delantero de 29 años por reiterativos actos de indisciplina.



En una conversación con el diario italiano ‘Corriere dello Sport’, el presidente de la institución golondrina declaró: “Pensamos que aquí, cerca de su madre, en su ciudad, con las ganas de reconquistar la Selección, todo podría funcionar pero no hubo nada qué hacer. Perdí la apuesta y muy mal”.



Desde que se retomaron los entrenamientos en la Serie A, Balotelli ha algunas veces a la sede del Brescia y aunque en redes manifestó sentirse “enfermo”, desde el club no tienen conocimiento alguno de su situación. Por tal motivo, los abogados del equipo trabajan en un despido con causa.



Al respecto, el presidente Massimo Cellino dijo: “Mario vive más allá de las reglas o con normas solo suyas, le dices algo y hace otra cosa”.



Mientras se define su situación, el ex-Manchester City trabaja de manera diferenciada “porque sus compañeros han hecho un trabajo que él no ha hecho”, declaró su entrenador. “En las videollamadas durante la cuarentena nunca lo vimos e incluso si dijera que está bien, no tiene el nivel de sus compañeros”.