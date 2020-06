Tulio Gómez los atiende a todos y despeja rumores: 'son unos buitres'

América de Cali salió al paso de todo lo que se ha dicho últimamente sobre la actualidad del club, especialmente la acusación de Acolfutpro sobre presuntos atrasos en los pagos de salarios de los jugadores, quienes sufrirían incumplimientos desde marzo pasado.

La versión no cayó bien entre los dirigentes rojos y Tulio Gómez, máximo accionista del club, respondió todos esos cuestionamientos en diálogo con FUTBOLRED en la capital del Valle.



“América está al día, es mentira de esos buitres. Suspendimos dos o tres contratos y de esos contratos suspendidos pagamos $15 millones mensuales y seguridad social. Son unos buitres que extorsionan a los clubes, no hacen nada, les chupan la plata a los jugadores. ¿Dígame que hace Acolfutpro?”, señaló.



Luis Alberto García, miembro de la asociación de futbolisas, manifestó que algunos jugadores le comentaron que no han recibido sueldo en los últimos tres meses, por lo que el directivo señaló que “si eso es cierto que pongan la queja en el Ministerio de Deporte”.



Sobre por qué Matías Pisano dijo en abril a un medio argentino que le deben dinero de sueldo, Gómez sostuvo que “Pisano se gana $80 millones, le ofrecimos el 70% y no aceptó, le suspendimos el contrato por un mes, le pagamos $15 millones más seguridad social y parafiscales. Lleva tres meses cobrando, no quiso aceptar bajarse el salario. Si ustedes vieron, (Juan Carlos) Osorio y los jugadores de otros equipos también lo hicieron".



Gómez también confirmó que el extremo gaucho no continuará en la institución, porque aparte de que la opción de compra es de 3 millones de dólares, el salario que devenga está por encima del actual y estrecho presupuesto que manejan los escarlatas a raíz de la pandemia.



En cuanto al defensor central argentino Juan Pablo Segovia, señaló: “Ese jugador es del América, no quiso bajarse de salario y estamos en eso, o sino que se vaya”.



Los laterales Juan Pablo Zuluaga y Héctor Quiñones, así como el defensa central Pedro Franco y Matías Pisano están también en la lista de quienes se van del equipo. Todavía hay una pequeña luz con el goleador Michael Rangel, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con Junior, que no sea comprar sus derechos federativos.



Sobre el rumor de Martín Palermo como probable entrenador, dijo: “Eso es falso, nosotros necesitamos un tipo que se gane la mitad de ‘Guima’. América está perdiendo $1.800 millones mensuales, Nacional $4.000 millones, Junior $5.000 millones, Medellín de $1.500 a $2.000 millones”.



Gómez recordó que el esfuerzo económico hecho a comienzo de año fue grande, al traer 9 caras nuevas: “Fueron 4 millones de dólares, compramos a Marlon Torres, a (Carlos) Sierra, (Joel) Graterol y otros jugadores. Nos armamos para repetir título y avanzar en Copa Libertadores, no se nos dieron las cosas, pero tenemos un equipo base muy bueno, tampoco es que quedemos desmantelados”.



Finalmente, confirmó que Jersson González es el encargado de dirigir el plantel profesional mientras contratan el nuevo técnico. Consultado por el nombre de Juan Cruz Real, respondió que “nos gustan Gamero, Rivera y Torres, el Comité Deportivo lo analizará. Tenemos más de 15 o 20 hojas de vida, pero no podemos salirnos del presupuesto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces