¿Mantener a Rangel o confirmar su reemplazo? América en tiempo límite

A través de su máximo accionista, Tulio Gómez, América de Cali ya confirmó cuáles son los jugadores que no continuarán en la institución. Unos porque no existe flujo de caja para comprar sus derechos federativos y otros que estaban prestados y habitualmente no son titulares.



En ese primer ítem está el santandereano Michael Rangel, goleador en la Liga pasada que le dio la estrella 14 a los ‘diablos’ y quien hasta lo que iba del certamen 2020 era uno de sus atacantes destacados. Tulio Gómez enfatizó que siguen en busca de confirmar la ampliación del préstamo.

FUTBOLRED dialogó con Alex Ríos, representante del jugador, aclaró cuál es la realidad: “Si América no tiene el dinero o no puede hacer la inversión, tendrá que regresar a Junior y Junior se encargará a partir del 1 de julio del futuro de Michael, dependiendo de la situación. Pero hasta el último momento del 30 de junio América tiene todo el manejo de la operación”.



En cuanto a la evolución que ha mostrado el atacante en el elenco vallecaucano, respondió que “Michael es un jugador que tiene un momento de maduración importante, por eso le ha ido muy bien, pienso que le ha servido mucho estabilizarse en su hogar, tener una familia muy bonita, está muy contento en Cali y quiere quedarse porque en América ha hecho una gran campaña”.



Sobre un eventual arreglo entre directivos rojos y ‘tiburones’ aprovechando la buena relación entre las familias Giraldo y Char, dijo que “no tengo conocimiento, seguramente ellos lo puedan manejar y en el momento que tengan alguna situación que sea importante para el jugador nos lo van a comentar. No podría decir que sí o que no, porque no estoy informado. Hay que esperar, si los dos clubes están de acuerdo hay que esperar una nueva forma de contratación de Michael, ya entro yo, porque esa es la parte mía”.



En el momento faltan 25 días para saber lo que ocurrirá con el futuro del artillero colombiano, en medio de la incertidumbre que rodea al fútbol colombiano. “Falta mucho tiempo, se está viendo una realidad del país y cuando llegue en ese momento se verá cómo se van a aclarar dudas, si los clubes van a empezar en 8 días, 10 días, ¿cuándo arranca el torneo’, todas esas situaciones son factores que van a acelerar o detener una decisión”, agregó su repersentante.

Ríos, quien también es abogado, adujo que no hay todavía certeza de lo que pueda pasar en el caso de que Rangel regrese a Junior, si puede jugar o no con el cuadro rojiblanco: “La situación de Michael es la misma que deben tener unos 30 o 40 jugadores de la Liga, que terminan su contrato a mitad de año el 30 de junio y participaron en el comienzo de la Liga con un equipo, creo que allí tiene que haber una reglamentación especial para esa situación, no puedo decir cómo ni qué piensan hacer, porque no lo conozco, pero creo que debe haber una decisión especial porque los jugadores deben seguir compitiendo, sea en América seguramente o donde le pueda tocar”.



De igual forma, se refirió al caso de un nombre que manejó Tulio Gómez en este portal en cuanto a que le gusta como entrenador: “César Torres está ganando experiencia en Alianza Petrolera, ni han hablado con él ni conmigo, es un tema que se está manejando de acuerdo de alguien que comentó o hizo alusión al tema de César Torres, porque es un técnico que está de moda en el fútbol colombiano, esperemos, hay que ver cómo se van dando las cosas, hoy no tenemos ninguna oferta especial de ningún club”.



También reconoció que en Alianza Petrolera le tuvieron fe a pesar de resultados adversos en un comienzo: “Venía de una mala campaña, lo aguantaron, porque también fue difícil, pero luego demostró que tiene capacidad. Las cosas no son fáciles, es con tiempo, conocer la nómina, la ciudad, tanta cosa que tiene que pasar. Ahora está dando los frutos el resultado del trabajo. Es un técnico al que le gusta proponer, hacer fútbol ofensivo, tener precauciones también, porque es un hombre muy inteligente, jugar de tú a tú y que así el rival sea importante, con el trabajo se pueden equiparar las cosas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces