El Cali define todo: protocolo interno y continuidad de sus jugadores

Deportivo Cali es uno de los equipos que a pesar de la pandemia siente fortalecido. Fue uno de los primeros en llegar a acuerdos en materia de rebaja salarial con sus jugadores y en este momento solo le queda por resolver el futuro de dos de ellos.



Se trata del lateral izquierdo Darwin Andrade -con quien prácticamente ya hay un arreglo- y el volante Andrés Colorado, con quienes seguramente no habrá inconveniente para tenerlos en el plantel a la hora de que se pueda reactivar la Liga 2020.

Marco Caicedo, presidente de la institución, explicó que “con Darwin Andrade ya tenemos un acuerdo verbal, falta firmar, pero es un hecho que se quedará con nosotros hasta diciembre por ahora”.



Sobre la continuidad del volante Andrés Colorado, que llegó cedido de Cortuluá con opción de compra hasta 30 de junio, está pendiente una reunión entre Marco Caicedo y Óscar Ignacio Martán, presidentes de ambos clubes.



La realidad es que en este momento Cali no tiene dinero para comprar sus derechos y pedirá una extensión del préstamo ante el equipo del ‘corazón del Valle’.



De igual forma, sobre las medidas que se están tomando internamente para proteger la vida de los deportistas cuando se reinicien los entrenamientos, dijo que “fuimos partícipes en el desarrollo del protocolo, así que lo conocemos y hemos adelantado todos los planes para la reanudación de los entrenos, tenemos todas las zonas de aislamiento, estamos ya con todo el material de bioseguridad, el inventario, licitándolo y presupuestándolo, así que estamos listos para arrancar”.



Por su parte, el técnico Alfredo Arias volvió a manifestarse en el sentido en que hay mucha demora para reiniciar el campeonato, ya que los jugadores serán los mejor cuidados. “Me agarro la cabeza, me tapo la boca para no decir todo lo que pienso. Siempre termino diciendo que no veo tanto protocolo y tanto cuidado y tanta vuelta para volver a la actividad del resto del país, sinceramente. Tantos cuidados que va a tener el futbolista y que vamos a tener todos, no encuentro otra que vaya a tener cada tres días y que cuando vayan las 40 personas a nosotros ya nos dijeron: ‘De nuestra casa al entrenamiento y de allí cuando haya que jugar’. No veo otra profesión que realmente tenga todos los protocolos y los cuidados que tiene el fútbol, pero aun así veo gente que quizás no jugó al fútbol y que nos quiere cuidar demasiado, pero no se preocupan quizás de cuidad a un doctor, a un enfermero, al que tiene que ir a trabajar todos los días, al que recoge la basura, que esos sí hacen actividades primordiales para el país, pero sí nos están cuidando a nosotros sobremanera, si el protocolo está bien, si el protocolo está mal, parece que la pelota no nos la vamos a poder pasar con el pie en los entrenamientos, la verdad, veo actividades que ya empezaron a funcionar acá mismo en este país y no hay tantos cuidados. Sinceramente, mi conclusión es que estamos dando tantas vueltas en los cuidados que estamos descuidando lo fundamental, que esta actividad es trabajo para muchos de nosotros, para muchas familias manutención, es una fábrica para los clubes, una fábrica para la gente que vive el fútbol, lo mantenemos cerrado por un cuidado excesivo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces