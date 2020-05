En Nacional no hay tema vetado: así hablan del protocolo y dinero

Pasaron poco más de 62 días en donde el fútbol colombiano se detuvo a raíz de la pandemia por el covid-19 y equipos como Atlético Nacional les tocó detener su actividad, preservando la salud de sus empleados. En diálogo con Lina Hinestroza de Primavera y la Fundación Palma Rosa, el presidente del conjunto verdolaga Juan David Pérez, hizo un recuento de lo que ha venido sucediendo y ve con optimismo que el fútbol pueda regresar pronto, tomando las medidas necesarias.



“Todo pasó muy rápido, el 11 de marzo estábamos en una Asamblea de la Dimayor, en la que hablamos un poco del tema del coronavirus, al día siguiente, estaba en Valledupar visitando la sede deportiva del Valledupar y el 13 tuve que viajar de nuevo a Bogotá, a una reunión extraordinaria de la Dimayor donde tomamos la decisión de suspender el campeonato, parar todas las actividades. Teníamos que privilegiar el estado de salud de nuestros colaboradores, todos tenemos que pensar en nuestros entornos y contribuir en el bienestar de nuestra sociedad”, remarcó Pérez.

Además, el dirigente señaló que, “inicialmente, fuimos ilusos y creíamos que a la semana siguiente podíamos entrenar en la sede de Guarne, pero desde la Alcaldía se tomaron medidas para implementar el teletrabajo, ha sido atípico, pero valoro la buena voluntad del cuerpo técnico y los jugadores, quienes están trabajando desde sus casas, les llevamos material para ejercicios y llevándole todas las condiciones para que sigan entrenando”.

En cuanto al momento que vive la industria del fútbol, Juan David comentó que “no podemos ser egoístas ni victimizarnos, todos los sectores se han perjudicados y el fútbol no es la excepción. Nuestros ingresos se fueron casi a cero, conservamos la televisión y algunos patrocinadores, pero los costos se mantienen casi en un 80%. Destaco la solidaridad de la familia Atlético Nacional, son más de 280 empleados que hemos buscado las soluciones para sortear nuestra situación de la mejor manera, en especial con el cuerpo técnico y jugadores, aunque el impacto lo veremos en diciembre”.

Para Pérez, “la gran protagonista es “la incertidumbre, todas las determinaciones van venciendo en pocas horas, tenemos que ver cómo avanzan los protocolos en ligas como la alemana, que comenzará la competencia. En nuestro caso, tenemos una buena infraestructura para poner en práctica las diferentes fases de los protocolos, depende de cómo nos vaya comencemos a jugar. Se han hablado de varias sedes o de una sola, como en una Copa América, que los equipos estén concentrados para mitigar los contagios. El Gobierno ha hecho mucho por nosotros y debemos esperar para cuando ellos lo determinen”.

El directivo verdolaga se refirió al protocolo que se está desarrollando en Colombia y el que espera que pueda ser aceptado por el Gobierno Nacional. “El protocolo colombiano es muy completo, tiene varias fases, tiene mucho detalle que debemos pulir y hacer estas pruebas donde tocará invertir para no arriesgar con la salud. En la cancha, lo importante es quienes jueguen no estén contagiados. Me llama la atención que la UFC volvió a la competencia y el contacto es mayor, debemos ser prudentes y en cada fecha, cada día evaluarnos, no podemos correr con esto”.

Además, tocó el tema digital y cómo este va a ser importante para no interrumpir esa relación entre el club y sus aficionados. “Hay varias alternativas digitales para que los hinchas estén presentes, pero el contacto será en la pantalla de televisión. Las grandes aglomeraciones demorarán en regresar, estamos en la industria del entretenimiento. También hay otros daños colaterales como en la economía de los venteros, los comerciantes cercanos al estadio, sumado al personal de aseo y logístico que la están pasando mal y en parte, hemos realizado algunas ayudas”.

También se refirió al tema de los abonados, quienes han venido reclamando sobre qué va a ocurrir con ellos. “Se están haciendo programas innovadores, pero falta la materia prima que es el fútbol y afecta al canal de los derechos de televisión. El hincha sigue estando, este año teníamos 20.000 abonados, un promedio de 30.000 espectadores, veníamos en un gran momento para conseguir los objetivos deportivos. Con los hinchas hemos estado cerca en las Redes Sociales, esperamos próximamente cómo podemos hablar con los abonados para ver cómo pueden disfrutar del espectáculo, todo depende de cómo reinicia el campeonato”.

Otro tema que tocó el presidente de Nacional fue el de las posibles sedes para reanudar la Liga, y ponderó a Medellín y una posible alianza con el Eje Cafetero. “Debemos esperar que se defina el formato del campeonato, si se juega en varias sedes y hay que pensar en varios factores como infraestructura, clima, altura y toca mirar qué ventaja tienen como en nuestro departamento que hay cuatro estadios, con posibilidad a otros dos si contamos el de Itagüí y Bello, es prematuro, pero es una de las candidatas. Medellín ofrece buenas condiciones y si se puede combinar con el Eje Cafetero habría una buena combinación, cuando nos den las pautas, debemos ser creativos y solidarios para tomar una decisión por el bien del fútbol colombiano”.

El fútbol femenino no quedó atrás en esta nota y le siguen apostando a ese proyecto, ojalá con un pronto regreso. “El equipo femenino venía realizando su pretemporada y con la pandemia, se suspendió el torneo. Estamos manteniendo el proyecto deportivo. Por eso en Nacional no es solo lo que pasa en el plantel masculino, somos una familia que debemos estar pendiente de su bienestar”.

Finalmente, destacó la manera en la que la Tienda Verde virtual ha sido uno de los caminos de entrada para el equipo en este momento difícil. “Los bolsillos quedan golpeados y nos tocó interrumpir el lanzamiento de la tercera indumentaria. En el corto plazo, le estamos apostando al proyecto de la Tienda Verde virtual, viene moviéndose y es la única unidad de negocio que trabaja de manera presencial y esperemos volver con todo cuando pase esta pandemia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8