El destacado colombiano que Nacional ha querido y no ha podido tener

Atlético Nacional es uno de los equipos más fuertes económicamente del país y eso le ha permitido tener a grandes estrellas colombianas en sus filas durante los últimos años.

Sin embargo, hay varios deseos que no han podido cumplir los directivos que han pasado por esa institución. Uno de ellos es Carlos Darwin Quintero, atacante que brilló en México y actualmente se destaca en la MLS.

El 'Científico del gol', como se le conoce en el país, relató esos acercamientos que ha tenido con el verde desde el inicio de su carrera, pero que hasta el momento no se han podido concretar.

“Varias veces he estado muy cerca de llegar a Nacional. Desde mis inicios, antes de irme a Rusia, pero el senador (presidente del Tolima) no me quiso vender. Después tuvieron la oportunidad de comprarme en Rusia pero no desembolsaron y ahí fue cuando llegué a Pereira", dijo el tumaqueño, quien ya tiene 32 años.

Quintero no juega en Colombia desde el 2008, cuando portó la camiseta del Deportivo Pereira. De Allí emigró a México, donde se destacó con Santos Laguna y América, y en el 2018 pasó a la MLS, donde jugó con Minnesota United por dos temporadas y actualmente está con el Houston Dynamo.

Pero a pesar de ser un hombre experimentado, él no descarta volver a Colombia, aunque ya su prioridad no sea Nacional sino Pereira, sin descartar a otros clubes del país.

“Si las cosas se dan me gustaría volver al Pereira, pero de los equipos que me gustan está Nacional por lo que representa, por lo que ha hecho como institución. De todas formas dejo la puerta abierta para cualquier equipo