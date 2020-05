Nacional avanza con paso firme a los cuartos de final en eLiga Dimayor

Atlético Nacional superó sin problemas a Alianza Petrolera por 1-5 en el cierre del grupo B en la eLiga Dimayor 2020, los conducidos por Jarlan Barrera no tuvieron piedad del equipo ‘aurinegro’ y se quedaron con el segundo lugar de su zona con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota.



Rápidamente el equipo antioqueño se puso al frente del marcador por intermedio de Daniel Muñoz, los verdolagas que eran visitantes en este juego siguieron atacando, exigiendo al arquero Ricardo Jerez. Sin embargo, la etapa inicial no se movió más el marcador.



En la etapa complementaria, Nacional arriesgó más y Jarlan Barrera con su jugador amplió la ventaja, promediando el segundo tiempo. Alianza descontó, pero no ponía peligro en el equipo antioqueño que logró marcar tres goles seguidos, nuevamente el autor fue Jarlan, quien llegó a 14 goles en el certamen.



En total, Jarlan con Nacional ha disputado tres partidos, en los que conserva una media de 20 goles a favor y 14 en contra. Tras la clasificación como segundo del grupo B, el equipo verdolaga espera por el líder del grupo C que en estos momentos es Millonarios, pero podría ser Unión Magdalena, en caso que derrote al ‘embajador’. Ambos equipos se enfrentarán este jueves 21 de mayo, desde las 7:00 p.m.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8