‘Me quiere volver jugador de talla europea’: Muñoz agradece a Osorio:

Daniel Muñoz es uno de los hombres sensación del fútbol colombiano, desde su llegada al Atlético Nacional ha logrado consolidarse como un baluarte de la institución y la ficha a observar por los clubes del exterior.



El jugador de 23 años llegó procedente de Rionegro en 2019 como lateral derecho, pero de la mano de Juan Carlos Osorio se ha ido reinventando dadas sus cualidades físicas y técnicas.

En diálogo con Caracol Radio, Muñoz habló sobre el especial cuidado que ha tenido el entrenador risaraldense en su transformación dentro del campo. Fue él quien potenció sus mayores virtudes para adelantarlo unos metros en el terreno y así enseñarle otros conceptos, propios de un futbolista completo.



“El profe Osorio dijo que me iba a potencializar, a volver un jugador polifuncional y de talla europea”, señaló el antioqueño. Y no es para menos, su talla (1.80), edad, experiencia defensiva y técnica lo convierten en una joya por pulir de cara al futuro.



Dicho trabajo personalizado, si se quiere, es la principal razón por la que Muñoz se encuentra agradecido con Osorio: “Tengo mucho por agradecerle, es un cuerpo técnico excelente. Sin dudas son los mejores”. Por ello, no será raro verlo en unos años con la camiseta de la Selección, su mayor deseo, y jugando para un equipo europeo.



El jugador ha disputado 28 partidos con Nacional, entre liga local y torneos internacionales, en dos temporadas y acumula ocho goles.