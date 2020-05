El exfutbolista, referente y capitán de Atlético Nacional, Alexis Henríquez, habló sobre la Selección Colombia y de la influencia de los técnicos que pasaron por el equipo antioqueño para conseguir la Copa Libertadores en el 2016.

En primer lugar, Henríquez se refirió a Juan Carlos Osorio como el técnico que debió reemplazar a José Nestor Pekerman en la Selección Colombia tras el Mundial de Rusia 2018: “Osorio tenía que ser el técnico de la Selección después del Mundial, porque veo que para él es más fácil. Él ya sabe qué jugadores necesita para lo que él quiere”, precisó el exjugador en entrevista con Win Sports.

En la charla, el exdefensor mostró su punto de vista frente a la polémica desatada en días atrás sobre la influencia de los procesos de técnicos anteriores para la consecución de la Libertadores del 2016, mencionando la importancia de Escobar, Osorio y Rueda para lograra el título internacional: “No eran solo 9 jugadores, eran 16 o 17 que veníamos desde la era de ‘Sachi' Escobar hasta la llegada de Reinaldo Rueda. Claro que Osorio aportó, una metodología y una idea de juego que hacía que nosotros ya solo con vernos sabíamos lo que íbamos a hacer en cualquier cancha de Suramérica y más que veníamos de jugar muchos torneos internacionales juntos y perdiendo, que eso nos sirvió para más adelante”.



“Osorio dice que contribuyó con los jugadores que ya estaban, porque así es y así lo sentimos nosotros. Lo que dice el profesor Velasco también es real, cuando ellos llegaron no estábamos clasificados a la Libertadores, pero igual era el mismo proceso, los mismos jugadores que veníamos hace años juntos”.



Para finalizar, Henríquez recoció que la influencia de los entrenadores anteriores no le quitan méritos al hoy en día técnico de la Selección de Chile, Reinaldo Rueda: “Sin embargo, eso no le quita méritos a Reinaldo Rueda, porque también supo manejar el grupo con su idea y su forma de trabajar. No veo inconvenientes, lo que es claro es que cada uno construyó la historia de Nacional, no solo Osorio y Rueda, también Sachi Escobar que me trajo a mí y a varios de los que ganaron la Libertadores... Sería de mala fe decir que Rueda no tiene nada que ver, pero sin los 3 años que estuvo Osorio con nosotros, iba a ser muy difícil ganar. Como entrena él, muy pocos lo hacen.. Sería de mala fe decir que Rueda no tiene nada que ver, pero sin los 3 años que estuvo Osorio con nosotros, iba a ser muy difícil ganar. Como entrena él, muy pocos lo hacen”.