Arango y Rodallega: una conversación sobre trago, vagos y fiesta

Hugo Rodallega se ha convertido en uno de los buenos entrevistadores de la cuarentena y el último hombre que pasó por su instagram live fue Johan Arango, con quienes recordaron algunas anécdotas.

En medio de esa conversación hablaron de las polémicas que han rodeado la vida del ex futbolista de Santa Fe.

Rodallega expresó que “yo lo voy a decir abiertamente. Tanto tu hermano como vos han sido perseguidos por mucha gente y hay gente que no les importa la calidad que tienen como futbolistas, sino que se fijan que ustedes den ventaja.

Arango, sin titubeos, señaló que “en el fútbol hay peores que yo, usted mismo lo sabe. Yo, en Cali, no puedo pasar vacaciones porque me parcho en la esquina de mi barrio y uno ni sabe si lo están grabando y ese video aparece en una red y dice que arango está de vago. Entonces como en Colombia los periodistas son amarillistas, me montan el video diciendo que me estoy comportando mal o que no Arango no fue a entrenar por esto", dijo Johan Arango.

A ‘Hugol' hasta el momento no le han llegado esas polémicas en su extensa carrera profesional en Colombia y Europa, pero dijo que “Yo puedo llegar a tomar más que vos, me puede gustar más la rumba que a vos, pero por el mismo amarillismo la gente solo lo ve en algunos jugadores. Si lo ven en otro jugador no lo van a publicar, pero en vos sí".

Fue allí donde Johan dio otro punto de vista señalando que “los brasileños son más vago que nosotros, pero ¿cuánto valen ellos? por eso no les arman esos escándalos, a ellos solo les pelean de la cancha para adentro".

Arango mencionó que en las concentraciones de los equipos europeos algunos jugadores o técnicos toman vino y fue allí donde Rodallega contó una situación que le pasó a él cuando llegó a Inglaterra.

“En el tiempo que yo estuve en Inglaterra, yo era el único colombiano. Estando allá nunca concentré, solo si era un partido muy lejos llegábamos un día antes porque incluso si era cerca llegábamos el mismo día. A mi primer partido, que era Wigan-Liverpool, llegué yo al camerino y habían pacas de agua, energizante, proteína y habían latas de cerveza y botellas de vino blanco y vino tino. Estaba Antonio Valencia y Figueroa (hondureño) y yo les pregunté que ¿eso qué hacía ahí? y ellos me contaron que algunos jugadores necesitaban de eso antes de empezar el partido. Una vez perdimos 4-0 contra Chelsea que uno está destruido y nos atendían como reyes, el entrenador bien y ahí afuera habían hinchas y no salía en su carro del estadio y ellos lo apoyaban a uno, le regalan botellas de vino, cerveza y eso normal, pero en Suramérica eso lo vemos mal", recordó Rodallega.

No obstante, a renglón seguido, Hugo recalcó que “la mentalidad de los jugadores allá (Inglaterra) es diferente y uno se acostumbra. No es que se tomen las cinco cervezas, sino solo si las necesitan. Ahora en Colombia no sé si todos los jugadores son capaces de eso".

Como gran conclusión Arango dijo que “no me las doy de sano, yo me los tomo y me los seguiré tomando porque nadie me da, pero no soy capaz de volarme de una concentración". Así como Rodallega agregó que “yo me tomo lo mío también y me encanta la rumba y no tiene nada de malo. Si ustedes supieran las veces que yo me encontré a Rooney chupando, a Gerrard voleando la camiseta... son pocos los futbolistas que yo conozco que no toman, todos toman. Solo que siempre va a ser polémica".