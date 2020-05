Muriel y la suplencia: 'Es difícil sacarle un puesto a Duván Zapata'

Luis Muriel se ha vuelto, con los años, un tremenda alternativa: ha jugado 28 partidos en toda la temporada con Atalanta y ha hecho 14 goles. Nada mal para entrar de a poco, algunos minutos, a veces solo quedarse en el banquillo.

"Es difícil el tema de los minutos porque el equipo del año pasado a este no cambió en nada. Incorporaron tres o cuatro jugadores nuevos, pero los XI titulares que clasificaron a Champions el año pasado son los mismos", reconoció en diálogo con ESPN.



Y es que su amigo y compatriota es su gran rival para quedarse con un lugar entre los titulares: "Es difícil sacarle un puesto a Duván Zapata en sus mejores condiciones o a Ilicic o Papu Gómez, poco a poco he ido entrando, trató de hacerlo de la mejor manera. En tema de minutos y goles, creo que ha sido muy bueno este año", afirmó.



Muriel, se vio en sus anteriores clubes e inclusive en Selección Colombia, tiene claro que su lugar es en el área, pero para jugar le ha tocado el rol del sacrificio: "Si tuviera que decir una posición en la que me siento más cómodo sería teniendo un referente de área y yo jugando suelto acompañándolo, eso me da la posibilidad de caer en cualquier espacio, de venir a recibir y de buscar espacios adelante", comentó.



Para él, una suspensión como la que todavía sufre el Calcio no es del todo mala noticia, pues le permite ponerse físicamente a tope para competir en igualdad de condiciones. Pero dos meses después, con sus niñas y su familia en riguroso aislamiento, ya siente que es su hora de salir a demostrar su valía.



Curiosamente, es una situación parecida a la que vive en la Selección Colombia, donde no solo está Zapata sino también Falcao. Lo bueno, en este caso, es que la escuela europea del técnico Queiroz le viene bien y le asigna un papel más protagónico al ataque, aun cuando tampoco sea el 9 de área fijo.



"La adaptación al sistema y a lo que quiere el profe Queiroz ha sido bastante fácil. Es un entrenador que desde que llegó se hizo entender de la mejor manera y eso lo hemos visto reflejado en cada partido que jugamos. Cuando tenemos la oportunidad de ver los videos después de los partidos nos damos cuenta como están mecanizados los movimientos que entrenamos. El profe me pide mucho a partir de esa posición de extremo tener la posibilidad o casi la obligación de estar cerca del 9 y no estar tan pegado a la línea, sino decidir más por dentro. Él me da mucha libertad", concluyó.



Muriel, Zapata y los colombianos en Italia aguardan a la decisión sobre la fecha de regreso del Calcio, mientras hacen trabajos en las sedes de sus clubes.