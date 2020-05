¿Hay incertidumbre para Yony González en Corinthians? Habla directivo

El futuro de Yony González, que parecía incierto en Brasil, donde el coronavirus covid-19 se hace cada día más inmanejable, no parece tan difícil.

Al menos no para su actual equipo, Corinthians, que lo tiene cedido del Benfica de Portugal, con una opción de compra obligatoria de 3 millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos.



"No existe la posibilidad que salga. Tenemos un contrato firmado que establece la compra obligatoria a mediados de año", sentenció el directivo brasileño", dijo Duílio Monteiro Alves, directivo del Corinthians, a Globoesporte.



El agente del colombiano había dicho antes que la suspensión del torneo y la crítica situación en Brasil podrían obligar al regreso del jugador a Europa, donde le quedan cuatro años de contrato Sin embargo, la declaración del dirigente deja pocas dudas.



González sigue a la espera de nuevas decisiones en el país sobre el regreso del fútbol, que no parece muy cercano.