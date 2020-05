Extranjeros que están en deuda con el fútbol colombiano en este 2020 

Independiente Medellín anunció el adiós de Federico Laurito, un delantero argentino que se despidió del equipo luego de estar menos de tres meses en actividad y el tiempo restante parado por la emergencia del coronavirus.



Laurito le dice adiós al poderoso y al fútbol colombiano con cuatro partidos jugados, pero solo uno de esos como titular, además de nunca haber anotado un gol con la camiseta del rojo antioqueño.

Pero este no es el único caso de un futbolista extranjero con un mal 2020, pues son varios los casos de jugadores de foráneos que no han jugado mucho o ni han jugado en este difícil año.



Romeesh Ivey: es un volante panameño que llegó a Alianza Petrolera, pero que no ha jugado ningún partido con ese equipo.

Joel Graterol: el guardameta venezolano al servicio del América no ha podido ganarle la puja a Eder Chaux y solo ha actuado en un solo partido, incluso tuvo que devolverse de Chile porque no pudo ingresar por falta de papeles para el duelo de Copa Libertadores.



Alberto ‘Tino’ Costa: con dos partidos, uno como titular, en este 2020, el argentino le dijo adiós a Nacional hace algunos días.

Tino Costa se fue de Nacional Foto: Tomada de Twitter: @nacionaloficial

Delvin Alfonso: es venezolano y juega para Boyacá Chicó, aunque solo ha estado en un solo partido y no fue como titular.



Roger Rojas: el hondureño ha tenido siete partidos, seis de titular, pero no ha anotado ni un gol con la camiseta del Deportes Tolima.

Carlos Nuñez: un delantero uruguayo que lleva tres partidos, dos de titular, pero ni un solo gol



Francisco Flores: volante venezolano que está en Independiente Medellín. Acumula cinco partidos, pero ninguno como titular.

Francisco Flores, volante de Medellín Foto: Tomada de Twitter: @dim_oficial

Ronaldo Lucena: también es volante venezolano, está a préstamo en Jaguares, pero solo ha tenido tres partidos y ninguno como titular.



Jhony Galli: “Vine para jugar y no lo he podido hacer como quisiera”, dijo hace unos días el volante uruguayo, quien solo ha estado en tres partidos con Once Caldas y solo uno de ellos fue como titular.



Matías Ballini: empezó la temporada como titular, pero se lesionó y solo pudo jugar dos partidos, ambos como titular.