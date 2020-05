Problemas para Villa: hay dos denuncias más y audios sobre el embarazo

El tema y la actualidad de Sebastián Villa sigue en problemas y el abogado de Daniela Cortés, su expareja, habló en ‘Olé' y explicó que vienen fuertes problemas para el colombiano.



Fernando Burlando, abogado de la mujer, explicó que se viene una condena para el jugador de Boca Juniors y de la Selección Colombia. Además, reveló que hay dos denuncias adicionales para el atacante.

“Hay dos denuncias más. Una por violación de cuarentena y otra por falsa denuncia de extorsión y estafa procesal. Hizo una falsa defensa diciendo que no eran pareja, cuando todos contaron que estaban comprometidos. Y todo el tema de la plata que metió en el medio”, contó el abogado en el medio argentino.



Por otro lado, Burlando también contó que hay audios que comprometen a Villa respecto al embarazo que habría perdido Daniela Cortés por una presunta golpiza del jugador.



“Va a terminar todo en un juicio oral y tendrá su condena, que luego veremos cómo será pero le traerá problemas. No puede negar que estaba embarazada, hay audios de él que lo comprueban. Hasta en algún momento voy a pedir la detención por todo esto. ¿Cuál fue la prueba determinante de extorsión? La castigó, le pegó, innecesariamente mostró videos de ella en ropa interior y no aportó ni un solo elemento de extorsión. Es un cobarde en todo, violencia es todo lo que está haciendo”, explicó.



Hasta el momento, el jugador tendrá su indagatoria este 22 de mayo luego de que su expareja presentara testigos y siguiera afirmando el caso de supuesta violencia de género por parte de Villa.