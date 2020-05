Mario Yepes también se destapa y habla de la labor de Pékerman

Mario Alberto Yepes ahora hace parte de la Federación Colombiana de Fútbol como director deportivo y está muy cercano al cuerpo técnico y a los futbolistas.

En diálogo con Redgol, de Chile, Yepes recordó cómo fue su ciclo como futbolista, especialmente en Italia y con la Selección Colombia. Uno de los temas de los que habló es la relación con José Pékerman de quien fue el capitán.

“El profe Pékerman cambió muchas cosas cuando llegó a la selección Colombia. Lo que más cambió fue nuestra mentalidad, pensar y creer que podíamos estar entre los mejores del mundo. Nos lo hizo creer, nosotros tomamos eso y nos comprometimos a lograrlo. Y en algún momento, en su paso por por la selección de Colombia, Colombia fue número 1 del ranking de la Fifa, Colombia fue cabeza de grupo en el Mundial Brasil 2014 y Colombia en ese mundial jugó un gran Mundial y un gran fútbol. Se debe a todo ese trabajo de convencimiento y a ese trabajo que hizo desde el momento en que llegó. Nos convenció que teníamos un gran equipo y que podíamos llegar muy lejos con el equipo que teníamos", dijo.

Aunque resaltó la labor del entrenador argentino con la Selección Colombia, en la memoria de muchos aún están las frases que dijo en el 2019 en el Vbar, cuando dio detalles de esa mala intermedación que tenían para hablar con Pékerman.

“Se enfrió un poquito la relación porque cuando estaba de capitán no pasaron muchas cosas que realmente no hubiera permitido que pasaran (...) Hubo otras cosas que yo sé que sucedieron, no las viví porque no estaba en ese grupo, y si yo hubiera estado seguramente no hubieran sucedido. Eso hizo que se enfriara una relación que había sido muy abierta y estable. A parte que a mí no me gusta hablar con intermediarios para hablar con alguna persona. En ese sentido nunca entendí cuándo uno puede tener una relación con una persona pero no puede hablar con esa persona“, había dicho el mismo Yepes.

En la entrevista con Redgol, Mario Alberto también se refirió a la jugada en el Mundial del 2014 que pasó a la historia como 'el gol de Yepes' que no fue.

Yo sigo creyendo que sí (Era gol de Yepes), más por lo que nos dijeron a nosotros, porque cuando se juega un Mundial siempre hay una charla técnica con los árbitros. Y los árbitros expresaron algo en esa charla técnica y, si uno repite esa jugada pasa exactamente lo que dijeron los árbitros. Era que; si cualquier tipo de cobro o tipo de jugada, era tocada primero por un jugador del equipo rival, la pelota seguía en juego.

El arbitraje ese día no fue bueno, no solo por esa jugada, sino en general. Colombia no tuvo un primer tiempo bueno, pero en gran parte ese primer tiempo que no fue bueno para Colombia, fue por lo permisivo que fue el árbitro en el juego violento de Brasil contra nuestros jugadores claves; James, Cuadrado. No hubo amarillas, no hubo absolutamente nada… El arbitraje no estuvo a la altura de unos cuartos de final", recordó.

Ahora, Yepes está cumpliendo con su trabajo en la Federación Colombiana de Fútbol, un cargo que para él deben seguir ocupando exjugadores que se estén preparando para ser entrenadores, tal como está sucediendo en Argentina.