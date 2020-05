Daniel Muñoz y las Ligas en las que podría potenciar su talento

Además de Porto de Portugal, clubes brasileños, la recomendación del ‘Chicho’ Serna para que juegue en Boca Juniors, el ‘calcio’ italiano, entre otros, son equipos que tendrían en la órbita a Daniel Muñoz, figura y capitán de Atlético Nacional, donde la pandemia frenó ese ascenso deportivo y aunque la pelota no está rodando, el mercado se sigue moviendo.

A continuación, en FUTBOLRED analizamos con respecto a sus cualidades físicas y técnicas, en qué ligas podría brillar y potencializar su nivel.



El sueño de Muñoz es jugar en España o en Inglaterra, pero para alcanzar ese nivel, es importante que pueda llegar al viejo continente en ligas como la portuguesa, la holandesa, e inclusive, la italiana, siendo esta última, donde deberá esforzarse más en su físico, siendo un torneo donde hay mucho choque, aunque es donde a los colombianos mejor le ha ido a la hora de llegar al fútbol europeo.



“Los comentarios que llegan a mi cabeza, me motivan. Siempre me he mantenido centrado, viviendo el día a día y por esos halagos no puedo creerme que soy el mejor jugador. Antes me motiva para seguir trabajando, mostrar mis condiciones y crecer más como persona y te ayudan a ser mejor cada día”, destacó Muñoz en videoconferencia.



En cuanto al fútbol suramericano, Argentina y Brasil son trampolines importantes a la hora de trascender al exterior. Aunque Muñoz ya conoce el fútbol argentino debido a unas pruebas que realizó en su juventud y de llegar a un equipo como Boca Juniors, sería una especie de ‘revancha’.



“Sobre la recomendación que hizo (Mauricio Serna) ‘Chicho’ en Boca Juniors, las da un ídolo de ese equipo, un colombiano que triunfó allí y por esa parte para mí es importante que crean en mis condiciones y que crea que pueda triunfar en Boca, siendo uno de los clubes más grandes de América. Es importante tocar esa puerta y que tenga la posibilidad que se pueda abrir”, indicó Daniel.



Sin embargo, Muñoz tiene 23 años y cree que sus capacidades pueden catapultarlo desde Nacional hasta Europa. Con tres años de fútbol profesional, su ascenso ha sido meteórico y es algo que lo resaltó en el diálogo con los medios de comunicación. “En mi corta carrera como profesional, todo me lo he ganado a pulso, a punta de trabajo, de dedicación y disciplina, nadie me ha regalado nada y comencé desde abajo. Quizás fue a una edad tardía, muchos debutan a los 16-17 años y yo lo hice a los 20, cuando mucha gente en el fútbol no creía en mis condiciones, es un proceso acelerado donde estuve en Rionegro, pasar a Nacional a consolidarme y tocar puertas en la Selección Colombia y que muchos equipos se interesen en mí. Me motiva a seguir trabajando y dar lo mejor de uno. Desafortunadamente, llegó esta pandemia, ojalá todo pase, pueda volver a entrenar y competir para cumplir ese deseo de llegar a los equipos más grandes del mundo”.



Un jugador polivalente, rico técnicamente y con funciones de marca y ataque, son características que no son muy comunes. Esto sumado a la actitud y las ganas de ‘comerse el mundo’ que tiene Daniel, seguramente será un talento colombiano de exportación.



“En estos momentos estoy tranquilo, en perfectas condiciones con mi familia, en mi ciudad, jugando en el equipo que amo y que siempre he querido estar. Con la hinchada que también es mi gente y lo otro lo va dando el tiempo. Lastimosamente entró esta pandemia y debemos afrontarlo de la mejor manera. Tendremos que analizar una buena oferta y esperar lo mejor le convenga al equipo y a mí”, concluyó Muñoz.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8