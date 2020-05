Daniel Muñoz ya pide pista en Europa: 'Porto es un equipo grande'

Daniel Muñoz tiene muy claras sus aspiraciones: apunta al fútbol de Europa, aunque no descarta otras escalas, pero antes quiere ser campeón con Atlético Nacional.

La gran meta la tiene ante sus ojos y habla de ella con claridad: “es algo tentador porque es suelo europeo, y todo jugador sueña con jugar en el Viejo Continente y por qué no en un equipo grande e importante como Porto, para mis aspiraciones es un muy buen trampolín”.



Los tiempos fueron los que cambiaron por cuenta de la suspensión y el coronavirus covid-19: "Me veía siendo campeón en mayo y ya empacar maletas e irme a Europa pero las cosas no suceden como uno quiere sino como Dios manda", dijo.



Respecto de la recomendación de 'Chicho' Serna a Boca Juniors, se declaró agradecido: "Para mí es importante que un ídolo como Chicho Serna me haya recomendado en un club tan grande como Boca Juniors, esperemos qué pueda suceder y si esa oportunidad se pueda dar", dijo.



Las opciones adicionales de Brasil y lo que se ha dicho en los medios tendrá que esperar, como todo: "Ahora es algo incierto, uno debe buscar otras asiraciones pero ya el tiempo irá aclarando mi futuro"; concluyó Muñoz.