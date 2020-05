‘Sería lindo jugar en Colombia porque de niño era hincha de Nacional’

En diálogo con Blu Radio, Éder Álvarez Balanta, reciente campeón del fútbol belga con Brujas, habló sobre diversos temas a lo largo de su carrera. Desde la posibilidad de jugar en Colombia, River Plate y su opinión sobre José Néstor Pékerman.

​

Recordemos que el bogotano hizo divisiones menores en Academia Compensar, de la segunda división, y de allí pegó el salto a Argentina con el equipo millonario. Se ganó varios llamados a Selección Colombia por sus buenas presentaciones a tan corta edad e integró el plantel que fue al Mundial Brasil 2014.

Respecto al tema Selección, Balanta manifestó su cariño por Pékerman y aseguró sentirse agradecido con él por “darme la oportunidad de jugar un Mundial, teniendo un año y pocos meses de ser profesional”.

​

​Incluso defendió al estratega cuando se le criticó por el partido en 2015 de Eliminatorias, cuando jugó de lateral izquierdo, siendo central, frente a Argentina en San Juan: “Si fue injusto o no pasa más por el resultado. Si a Colombia le hubiera ido bien, no se hubiera hablado de la manera que se habló. Entiendo que las cosas hay que decirlas pero era un plan que teníamos”.



En cuanto al fútbol colombiano, el defensor de 27 años manifestó que “sería lindo tener la posibilidad”, teniendo en cuenta que “desde niño seguía al Atlético Nacional, era hinca por un amigo”. Ahora bien, el equipo al que iría “no lo sabría, el que me dé la posibilidad de jugar”.

​

Y por último, sobre River dijo que “todos los que tuvimos la oportunidad de pasar por allí, guardamos la esperanza de volver en algún momento. A corto plazo o en un futuro”.