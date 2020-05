Cruda confesión: 'no iba a jugar y me importó m... Sería millonario'

La ilusión del dinero es, para muchos futbolistas, una motivación y una condena. Algunos logran dominar el ego cuando lo alcanzan y acaban administrándolo bien, mientras otros simplemente se ven superados.

Alex Song cree que estuvo en las dos orillas en su paso por equipos como el Arsenal y el West Ham, pero muy especialmente por el FC Barcelona.



En una charla en vivo con su compatriota Pascal Siakam, de la NBA, se sinceró sobre su llegada a la disciplina catalana: "Cuando el FC Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero me importó una mierda, sabía que ahora me haría millonario".



El díscolo jugador confesó que al llegar al Arsenal, tanto dinero en la cuenta bancaria lo volvió un poco loco: "La mayoría de futbolistas viven más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro, cuando me di cuenta de lo que desperdiciaba", dijo.



Y contó una anécdota más para probarlo: " Veía a Thierry Henry aparecer en el entrenamiento con una joya de auto y me dije que yo tendría uno igual, no importaba cuánto me costara. Fui al concesionario y me compré el mismo. Pero juro que tuve que devolverlo a los dos meses porque todo mi dinero lo gastaba en gasolina".



Song, de 32 años y amigo de Neymar y de otras estrellas mundiales, busca equipo actualmente tras ser despedido del Sion de Suiza por no acceder a rebajar su salario.