‘El fútbol pasó a estar detrás de la salud y de necesidades diarias’

Luego de conocerse su renovación hasta el mes de diciembre, Juan Carlos Osorio y Atlético Nacional confirman el compromiso de seguir trabajando juntos para volver a los éxitos deportivos. El ‘míster’ habló en el programa ‘El gran combo’ de Múnera Eastman donde destacó el trabajo de sus dirigidos, la probabilidad que se reinicie el campeonato y cómo sigue en esta cuarentena que superan los 60 días de aislamiento.

“Me siento improductivo, enjaulado e incompetente. Más allá de la frustración que tengo, debo estar tranquilo porque no es una decisión mía. Es a lo que la pandemia nos ha llevado. Ya he escrito las sesiones de trabajo de aquí hasta que finalice el año”, precisó Osorio.



Sobre la realidad de la sociedad, el técnico risaraldense destacó que “el fútbol pasó a estar detrás de la salud y de las necesidades diarias del colombiano. Yo, que añoro poder volver a jugar, considero que lo más importante es que todos nos mantengamos saludables. No tengo una idea de cuándo podríamos regresar”.



En cuanto al trabajo de un atleta en estos tiempos de pandemia, Osorio sostuvo que “un atleta no puede pasarle la responsabilidad al ser superior de rendir en los partidos. Como jugador de fútbol, tiene que asumir la vida de un atleta de alto rendimiento. No puedo cuestionar la fe de nadie. Pero hay una marcada diferencia entre la ayuda del ser superior y el rendimiento del atleta. No se puede pretender que yendo a misa cada día, y si no se entrena bien, vaya a rendir el domingo".



Otro de los factores importantes ha sido la salud mental de sus dirigidos, algo que han estado muy atentos en Nacional, aunque por cuestiones presupuestales, aún no ha llegado un entrenador mental y siguen con las charlas en el aula virtual. “Aquí no queremos un psiquiatra que recomiende medicamentos para dormir bien. Queremos un entrenador mental que sepa del juego".



Volviendo al tema del campeonato y las opciones para poder retomarlo, está la idea del Ministerio del Deporte en comenzar un torneo con pentagonales zonales, algo que no le gusta al estratega que tiene hasta el momento líder a su equipo en la Liga I-2020, donde se disputaron ocho fechas y dos partidos quedaron pendientes. “A mí me frustraría, porque vamos de líderes con merecimientos propios, más allá que hayamos perdido con Jaguares, que haya puesto jugadores que no tenían muchos minutos. Pero tampoco me gustaría que nos dieran el título, porque no sería justo”, detalló.



Además, “está demostrada la vulnerabilidad de nuestro país como sociedad, los gobernantes tienen sus debates, pero si nos van a involucrar a los del fútbol, será un debate más difícil. Ojalá en Colombia tuviéramos una o dos ciudades para jugar el resto del campeonato, lo que me parecería injusto es que nos den el título o nos lo quiten”.



Si se decide volver al campeonato que se había suspendido y se ajusta con el del segundo semestre, serían 47 juegos en total, lo que para Osorio sería un reto más. “Vamos a ver qué ha hecho cada club para mantenerse físicamente y cómo sus equipos van a poder rendir en dos o tres partidos por semana. Desde Nacional, estamos preparados para asumir este reto”, aseguró.



Finalmente, el técnico habló sobre los objetivos que desea cumplir en este tiempo que prolongó su vínculo con Nacional, esperando que pueda acompañarse por logros deportivos. “Lo que hemos hecho, tiene un propósito y es para dejar claro que en un escenario que hay que ganar por obligación. Mi objetivo es contribuir a la competencia y a nuestro fútbol, por eso mostramos cómo hacemos las cosas, como las gestionamos y en este país hay suficientes recursos para estar comprometidos y poner a nuestro fútbol en un sitio de élite, porque hay muy buenos profesionales en todas las áreas. Necesitamos oportunidad y organización”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8