Dudas de Mindeporte sobre regreso de fútbol: ¿por qué tantos enemigos?

Pasan los días y las dudas sobre el regreso de la Liga Betplay I 2020, que debió suspenderse por el coroanvirus covid-19, crecen en el país.

Los cálculos más optimistas hablaban de mediados de julio como una posibilidad, pero la realidad es que el virus ha seguido ganando terreno y ya ni siquiera los que apostaban por septiembre se sienten confiados.



El Ministerio de Deporte envió diez asuntos que deben resolverse en el protocolo presentado por Dimayor y la entidad envió un documento extenso dando respuesta a la gran mayoría de esas dudas, pero todavía quedan los lineamientos del Ministerio de Salud, que serán el doble de exigentes y no tendrá consideraciones especiales con el fútbol. Ese será el verdadero examen de fondo al protocolo.



Y en la mitad, una serie de incógnitas que ha ido revelando en distintas el ministro de deporte, Ernesto Lucena, para quién hay asuntos muy difíciles de entender en este empeño por reactivar una industria que pide a gritos la competencia, pero que tiene varios misterios que incomodan, por decirlo menos, al Gobierno. Aquí, el resumen de esas sombras:



¿Por qué tantos enemigos del fútbol?



"Lo digo con tristeza, tal vez porque veo demasiado las redes sociales, que yo me imaginaba que al hablar del retorno del fútbol no habría tanta agresividad, que la mayoría diría que bueno tener de nuevo el fútbol en estos días de cuarentena en nuestros hogares, pero en el termómetro de las redes, de conceptos y entrevistas, veo una resistencia inmensa al regreso del fútbol. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no dejamos los odios y las polarizaciones? Parece que al final el afectado es el deporte y los que nos hacen sufrir y reír que son los jugadores, que quieren volver a las canchas pero hay que garantizarles la salud y la vida", decía Lucena en Caracol Radio.



¿Por qué la polarización? Hay muchas aristas. Los ciudadanos que no tienen relación ni gusto por el balompié creen que se le da una importancia exagerada frente a otros deportes y otras actividades cotidianas que requieren de esas generosas inversiones que se harían en una sola disciplina. Pero quienes sí siguen el fútbol tiene una razón distinta: la molestia por la creación de un canal premium que obliga a pagar para ver los partidos. Son ellos quienes más se resisten a un regreso a cualquier costo y sí que hacen sentir en las redes sociales que consulta el ministro Lucena.



¿Plata para pruebas de covid-19 pero no para cumplir contratos?



El Ministro Lucena ha pedido que le digan quién pagará los elevados costos de los controles del virus y Dimayor ha dicho que con sus recursos lo sufragará todo "sin problema".



Pero eso llama la atención del funcionario: "En las conversaciones que he tenido con el Presidente Vélez me ha dicho que no le ve mayor problema a eso y aspiro a que eso sea así, que por supuesto sería el primer paso, tener garantizados los recursos para el testeo", dijo. Y de inmediato se preguntó: "Los equipos todos están pasando por un momento muy complejo. El hecho que quieran suspender los contratos quiere decir que ni para las nóminas hay, entonces usted cómo compagina un deporte que no puede pagar los salarios pero entonces sí va a haber para los exámenes".



No es un detalle menor cuando equipos como Pasto, Bucaramanga y Once Caldas ya tomaron medidas radicales y Nacional y Santa Fe se encuentran negociando uno a uno con los jugadores.



Y es que en el fondo está la duda sobre quién responde por la atención médica, el gran punto de quiebre e la pandemia, si un futbolista se contagia por jugar: "Aquí lo primero que hay que cumplir antes de pensar en cualquier reinicio de Liga es con los compromisos laborales. Si no hay coherencia en el proceso frente al tema laboral, mucho menos se va a exponer un jugador por más que usted le prometa lo que le prometa, a salir a jugar y de pronto quedar contaminado. Entonces empieza un circulo vicioso entre dirigentes, clubes y jugadores donde al final a lo que va a llevar es a que no se reinicie la liga", advirtió Lucena. Y a la luz del funcionamiento de las EPS y las ARP, la duda es completamente válida.



Liga femenina: ¿hay equidad?



Un asunto que incomoda y mucho al ministro Ernesto Lucena es la incertidumbre, antes y después del covid-19, sobre el futuro de la Liga femenina. Y no es por capricho sino porque el Gobierno, en cabeza de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez y el propio MIndeporte, se la han jugado a fondo para apoyar a las mujeres en este campo. Hasta ahora, hay que decir, sin un resultado visible.



Lucena advierte que el protocolo habla del regreso de todos los campeonatos, en la eventualidad que eso ocurra, pero solo encuentra detalles y garantías para la liga masculino en primera división



"No hemos luchado todo este tiempo para que exista una Liga Femenina, para que el Ministerio incluso incorpore unos recursos de su presupuesto para ponerlos en la Liga Femenina y que ellas no vayan a tener las mismas garantías, no solo de que exista la Liga sino del protocolo de cuidado que necesitan frente al COVID" dijo. Dimayor ha ido dando largas sobre el tema, creyendo que las prioridades son otras y que ya habrá tiempo. Pero es claro que en la agenda del ministro, el tema no está tan lejos como en la agenda de Vélez.



​Si vuelve la Liga, ¿cuándo sería?



"Por ahora sostendría la fecha entre agosto y septiembre, pero esta pandemia nos ha enseñado que todo es incierto. Cuando todo parece arrancar, vuelve y sale algo. Las decisiones deben ser responsables", dice el ministro Lucena.



Sin prisa. El afán está en otras oficinas, no en la suya. Se tomó su tiempo para el análisis del protocolo, ha dejado claro varias veces que no está del todo convencido y, al final, no se compromete con el regreso. Y la situación desespera a los clubes, que ya no creen que en nada ni en nadie, mientras se trenzan en disputas internas al interior de la Dimayor, como ocurrió antes con Perdomo y ahora con Vélez. Ellos aspiraban a volver en julio, el 11 de julio decían algunos, pero eso, según Lucena, no parece posible.



La presión de la TV



Lucena dice que la televisión no es un asunto que involucre al Gobierno... y en consecuencia no es un factor de peso para presionar el regreso de la Liga.



"Yo en eso no he tenido particularidad con el presidente, yo le hice la pregunta si esta liga tenía que terminar con el formato que estaba compuesto, en aras de ayudar y de entender que la curva epidemiológica en ciertas ciudades nos permitiría hacer otro formato. Yo entiendo que frente a la televisión ellos tiene que terminar el formato de torneo que llevan porque están en las cláusulas contractuales y por lo tanto nosotros como gobierno no podemos meternos, eso es una negociación que ya está hecha y sobre la cual la Dimayor tomará la decisión con los clubes", dijo.



¿Traducción? El Gobierno propone un cambio de formato para tener al menos un campeón en el año, pero los contratos de TV obligan a tener dos. Se ofrece pero no se obliga, con lo cual la pelota está en manos de los directivos: ustedes lo firmaron, ustedes lo resuelven.