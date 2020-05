Jugador de Millonarios tendría ofertas de otros equipos en Colombia

Aunque el fútbol aún no tiene fecha de reinicio, ni se conoce cuál será el futuro del deporte, las noticias y la información sobre posibles salidas de jugadores continúan en el ambiente. Tal es el caso de José Ortiz, quien está a préstamo en Millonarios y deberán decidir si compran al jugador o no.

Aunque parece lejana la oportunidad de que el costarricense se quede, el director deportivo del Heradiano, Jafet Soto, expresó que la primera opción para hacer un negocio por el jugador es Millonarios.

“Nosotros tenemos una gran relación con Millonarios. Si bien es cierto que ya nos informaron que en este momento no tienen el dinero para hacer uso de la opción de compra, estamos en la mayor disposición para sentarnos y de ver qué tipo de posibilidad nos plantea el club para que José Guillermo, que quiere continuar allá, se pueda quedar", expresó.

No obstante, el directivo del equipo que es dueño de los derechos deportivos de Ortiz señaló que hay otros clubes colombianos interesados en él, aunque no quiso revelar nombres.

“ (Ortiz) Tiene un mercado bueno a nivel mundial, hemos tenido acercamientos, nada formal. Ha habido ofertas del continente asiático especialmente y también de otros equipos del fútbol colombiano, pero la prioridad la tiene Millonarios. Estamos viendo cuál es el punto final de esta relación deportiva", añadió en diálogo con Antena 2.

Y es que al parecer, la visibilidad que han tenido los jugadores costarricenses en el fútbol colombiano ha sido muy buena por lo que sería una prioridad que Ortiz se quede en el país.

“Hay disposición para que se retome las conversaciones, porque ahorita la situación no está como para caprichosamente llegar y decir 'me lo voy a llevar'. Me parece que Millonarios es una buena vitrina para José Guillermo, una súper vitrina y probablemente nos va a ayudar mucho a ambos a hacer un negocio redondo con él", expresó.

Así, toda la responsabilidad de la continuidad de Ortiz está sobre Millonarios, quien también recibiría a Matías de los Santos en los próximos días, pues Vélez Sarsfield, club en el que está a préstamo, no ha manifestado la posibilidad de ejercer la opción de compra.