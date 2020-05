Si no quieren su dinero, no ruega: millonario árabe apunta al Calcio

El dinero, que por estos días es un lujo en el fútbol, no esperará a nadie. Así lo hizo saber el multimillonario que espera comprar el Newcastle de Inglaterra.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ofreció 300 millones de libras esterlinas pero no ah sido autorizada la operación, aparentemente por nuevas acusaciones sobre piratería, relacionada con un posible vínculo del estado saudí con un servicio de televisión que transmite ilegalmente eventos de deportes.



Según SunSport, al menos diez clubes han explicado su inconformidad por la llegada de ese dinero, alegando que podría ser un estado detrás de un club, lo que podría desequilibrar la competencia.



El millonario quería llegar este mismo verano a la Premier, pero tampoco parece un hombre muy paciente y ahora estaría apuntando a otro equipo y otra liga para llevar sus inagotables recursos.



Se trata de Roma de Italia, según anunció Daily Star. El intermediario sería Goldman Sachs y el interés no sería bloquear el negocio del Newcastle sino hacerle saber al príncipe que están a la venta, por si no llega a la Premier.



Italia no tiene todavía fecha de regreso, igual que Reino Unido, pero ante la crisis económica que se avecina, el millonario con seguridad aterrizará en un equipo histórico para adelantar su ambicioso proyecto.