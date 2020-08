Las confesiones de Tulio Gómez sobre América: técnicos y dinero

América es uno de los equipos importantes del fútbol colombiano y aunque ha perdido varios nombres importantes para la reanudación del campeonato, en el panorama de Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, continúa ser protagonista del fútbol en el país.

Gómez habló recientemente con El Aguante Rojo y allí contó algunos detalles de lo que él piensa y cree sobre diferentes aspectos dirigenciales del equipo escarlata.

Entre los muchos temas que abordó, el máximo accionista del equipo señaló de dinero, que dice él, hay muy poco actualmente en el equipo para traer figuras y mantener a otras. Incluso, él contó las razones por las que se fue Matías Pisano, quien salió del equipo en medio de polémicas.

“Matías Pisano se ganaba 4 millones por día. Es un gran jugador, pero salió muy desagradecido. Rangel vale 1.300 millones al años", fue una de las cosas que contó.

También se refirió a un cuerpo técnico con el que él sueña para que algún día lleguen como los hombres que lleven la cabeza del fútbol en su América. Se trata de Néstor Craviotto y Ernesto 'Tecla' Farías.

“Yo le dije (al Tecla) que algún día quiero que sea el técnico del América. Había una fórmula para venir al América, pero no se nos dio. Tengo una buena amistad, pero hay que quemar cartuchos", indicó.

Precisamente, hablando sobre el exjugador argentino que salió del club en medio de polémica, Tulio Gómez dijo que él “se resignaba a retirarse, pero ya luego entendió" y contó que le pagó 100.000 dólares por lograr el ascenso con el equipo. No obstante sí admitió que “he cometido errores por hacerle caso a Beto Ochoa, él me decía ese jugador no sirve y yo le creía".

Además, sobre el exfutbolista argentino contó que tenía algunas molestias con Hernán Torres, técnico en aquel momento, y que por eso el entrenador también apoyo su salida.

También, Tulio Gómez contó que “Marlon Torres, Rafael Carrascal y Duván Vergara" pueden tener un futuro en la Selección Colombia.