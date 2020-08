La opinión de Jaramillo que motivó la salida de un DT de Selección

Fernando Jaramillo, el hombre que, a partir de este jueves 6 de agosto, llevará los hilos de la División Mayor del Fútbol Colombiano, es un hombre de empresa antes que de fútbol. Por 16 años trabajó en Bavaria, como vicepresidente de asuntos corporativos y legales; pero también hizo parte de la junta directiva de Azul y Blanco, dueña de la ficha de Millonarios.



Sin embargo, el momento más importante en el que Jaramillo apareció en el acontecer del fútbol colombiano, para demostrar su ética y valores, fue hace nueve años, trabajando para Bavaria, la marca que por años ha patrocinado a la Selección Colombia.



En 2011, la opinión de Jaramillo fue fundamental para hacer un cambio en la dirección técnica de la Selección de mayores, pues un escándalo oscurecía el panorama en esos momentos: Hernán Darío Gómez había golpeado a una mujer a las afueras de un céntrico bar de Bogotá, y la indignación por la violencia de género fue muy grande en el país.



Sin embargo, los dirigentes de la Federación no tomaban una decisión sobre el ‘Bolillo’, quien acababa de dirigir en la Copa América y se encontraba en la capital como veedor de la Fifa en el Mundial Sub-20 que se celebraba por esos días en el país.



Luis Fernando Jaramillo apareció entonces con unas declaraciones a ‘La W Radio’, dejando clara su posición y la de Bavaria, y ejerciendo presión para que se tomara una decisión definitiva e inmediata. “Una persona con este tipo de comportamientos, no puede ser Director Técnico de la Selección Colombia. Por supuesto que un patrocinador como Bavaria no quiere al ‘Bolillo’ como técnico de la Selección. No solo por lo que implica para nuestra reputación sino por lo que implica para el país; no queremos a estas personas como ejemplo para nuestra juventud”, fueron las contundentes palabras del entonces vicepresidente de asuntos corporativos de la empresa cervecera.



Horas más tarde, Gómez presentó su renuncia, notoriamente presionado por las palabras de Jaramillo, el hombre que ahora se encargará de encaminar al fútbol profesional colombiano.