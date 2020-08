El gran fichaje que espera hacer América si vende a Duván Vergara

América de Cali, al igual que todos los clubes en Colombia, pasa por una crisis muy fuerte económicamente, pues el coronavirus acabó con todo lo planeado en el calendario del fútbol en 2020. Sin ingresos por taquillas o derechos de televisión en los últimos cuatro meses, la venta de Duván Vergara se plantea como la gran salvación para mantener un plantel competitivo y que pueda aspirar a grandes cosas cuando vuelva la competencia.



La falta de dinero, le costó al América desarmar su plantel: se fue el técnico Alexandre Guimaraes, así como jugadores como Matías Pisano y Michael Rangel. Este último, tuvo que devolverse al Junior de Barranquilla luego de que su préstamo a la mecha terminara y el tiburón no ampliara su cesión.



“Junior no nos quiso prestar a Rangel; hay que darle 4.000 millones de pesos por el jugador, y Rangel vale 1.300 millones al año; y hoy América no está recibiendo ni el 10% de lo que le estaba entrando; estamos perdiendo 1.500 millones mensuales. Tenemos que ser responsables y salvar al equipo para no incumplir. Este año la pérdida de los equipos es espantosa”, contó Tulio Gómez en charla con ‘El Aguante Rojo’, en un ‘live’ de Instagram.



Sin embargo, la cuenta de aficionados americanos preguntó que, si se vendiera a Duván Vergara, ¿Tulio haría un esfuerzo económico para contratar a un atacante? “Si vendemos a Duván Vergara, solo pensaría en un ‘9’ (…) Me traigo a Rangel”, fue la contundente respuesta, ilusionado con volver a traer al goleador que salió campeón en 2019.





(Ver desde 35:07)

Tulio Gómez confirmó que por Duván Vergara llegó una oferta de un club alemán por 5,5 millones de euros; sin embargo, hay dificultades para confirmar el fichaje porque no hay entendimiento en la forma de pago.



Lo cierto es que al extremo, de 24 años, no lo venderán a cualquier equipo y a cualquier liga, pues entienden que es un jugador en proyección, que puede ser revendido más adelante y América volvería a tener una ganancia, pues la idea es quedarse con un porcentaje de sus derechos. Buscan venderlo a un equipo competitivo.



(Ver desde 1:44)